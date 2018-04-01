В Москве трех человек госпитализировали с ножевыми ранениями
МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Полицейские выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого три человека были госпитализированы в Москве с ножевыми ранениями, сообщили в воскресенье ТАСС в
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