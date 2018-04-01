Склад с паллетами сгорел в Ленинском районе Нижнего Новгорода

Склад с паллетами загорелся в Ленинском районе Нижнего Новгорода в субботу, 31 марта 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о возгорании в здании складского помещения в Ленинском районе поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 07:40 31 марта. На место пожара незамедлительно выехали спасатели. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Однако пламя уничтожило паллеты и бытовку, которые находились внутри склада. Общая площадь пожара составила двадцать квадратных метров. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.