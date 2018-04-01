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16:22 (мск), источник: Комсомольская правда

Склад с паллетами сгорел в Ленинском районе Нижнего Новгорода

Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Склад с паллетами загорелся в Ленинском районе Нижнего Новгорода в субботу, 31 марта 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о возгорании в здании складского помещения в Ленинском районе поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 07:40 31 марта. На место пожара незамедлительно выехали спасатели. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Однако пламя уничтожило паллеты и бытовку, которые находились внутри склада. Общая площадь пожара составила двадцать квадратных метров. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.

— Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области в количестве 36 человек и десяти единиц техники, — отметили в пресс-службе ведомства.

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