Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Наш ответ «Великолепному веку»: как снимают «Султан моего сердца»
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Агаларов выложил в Сеть забавное селфи с приемной дочкой
Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Свидания в эпоху феминизма: новые правила для мужчинСамый популярный вопрос на мужских форумах: "За что я должен платить на свидании?"
Разорвал "Кольцо анаконды": Путин сломал план Запада - эксперт
Медведева не сядет за руль «олимпийской» BMW
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Предприятие Ростеха завершило испытания новейшего ЗРК «Багульник»
Узнавшие о торпеде РФ США изменили планы – СМИ
Лера Кудрявцева кардинально сменила имидж
Алеся Кафельникова вернулась к бывшему бойфренду
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Диеты в очередной раз назвали вредными для фигуры
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
12:54 (мск), источник: ТАСС

МЧС: пожар и задымление в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове развились менее чем за минуту

Стремительное развитие пожара дали поролоновые кубики в сухом бассейне, где и возникло возгорание, а также приточная вентиляция, пояснили в ведомстве.

20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Пожар и задымление в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове имели стремительное, лавинообразное распространение. Об этом ТАСС сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев.

«Когда произошло возгорание, по мере распространения задымления стали срабатывать датчики дыма. Первый сработал на четвертом этаже над сухим бассейном с поролоновыми кубами в детской игровой зоне. Еще через девять секунд сработал соседний датчик, через 15−17 секунд сработал датчик в вентиляционной камере на пятом этаже, через 39 секунд — в лифтовом холле», — сказал Еникеев. Таким образом, пожар и задымление развивались лавинообразно в течение менее минуты.

Видео
Пожар в Кемерово: глава СК пообещал новые задержания

«Такое стремительное развитие пожара и задымления дали в том числе поролоновые кубики в сухом бассейне, где и возникло возгорание, а также приточная вентиляция, которая не отключилась в момент пожара», — пояснил Еникеев.

По его словам, приемно-передающие устройства, контрольные приборы работы систем противопожарной защиты, переданы в Следственный комитет для проведения всех необходимых экспертиз. «Причины пожара, а также условия, способствовавшие гибели людей, устанавливаются Следственным комитетом», — сказал Еникеев.

По данным МЧС России, сообщение о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта поступило в Единую дежурно- диспетчерскую службу в 16:04 местного времени, через пять минут на место прибыли первые пожарные расчеты. Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что в момент прибытия на место пожарно-спасательных подразделений огнем были охвачены помещения трех кинозалов и контактного зоопарка, наблюдалось плотное задымление, а площадь пожара составляла 500 кв. м.

Всего из торгового центра «Зимняя вишня» вывели более 700 человек, свыше 20 человек были спасены пожарными, в том числе из уже сильно задымленного и горящего четвертого этажа, а также с крыши здания. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Подвалы их особняков были буквально завалены деньгами
Источник: ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, вероятнее всего, подожгли
Путин принял отставку Тулеева и назначил Цивилева
На какие районы России может упасть китайская станция
Посол в США рассказал о давно задуманной провокации против РФ
Высланных из США российских дипломатов не пустят на Украину
В России исчезла профессия стенографиста
К чему приводят шутки в остальные 364 дня в году
Хлеб для космонавтов сохранит свежесть в течение двух лет
Спорт
СКА с Шипачевым и с победой. ЦСКА оставалось только драться Провокации, драки, шикарные голы и спорные моменты — в финале Запада веселье в самом разгаре
Авто
Марка Mitsubishi Motors сменит название На протяжении многих лет ведутся ожесточенные споры о правильном транскрибировании названия марки автомобилей Mitsubishi
Hi-Tech
Астрономы создали телескопы, способные поймать свет времен Большого Взрыва С их помощью можно будет зафиксировать реликтовое излучение.
Кино
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт» «Первый канал» не потратил денег на создание для поп-короля собственного Диснейленда
Недвижимость
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Врач скорой помощи в Саратове заставлял подчиненных строить ему дачу
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Леди
Лобода стала копией Варнавы из-за пластики (фото) Сколько можно гнаться за шаблонными пухлыми губами?
Дети
Дмитрий Маликов выбрал странное имя для сына Жена певца сообщила, как пара решила назвать ребенка.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь