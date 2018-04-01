Ветер мешает тушить крупный пожар на складе в Ленобласти
МОСКВА/С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 апр — РИА Новости. Тушению пожара на складе предприятия по обработке дерева в Ленинградской области мешают порывы ветра, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
МОСКВА/С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 апр — РИА Новости. Тушению пожара на складе предприятия по обработке дерева в Ленинградской области мешают порывы ветра, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
Сообщение о пожаре на деревообрабатывающем предприятии в деревне Чудцы Бокситогорского района поступило в 7.05 мск. Сначала сообщалось, что склад готовой продукции горит на площади 400 квадратных метров. К 10.25 мск площадь горения увеличилась до 2 тысяч квадратных метров. В 11.05 пожару присвоен третий уровень сложности.
«К месту направлены дополнительные силы и руководство Главного управления. Тушение пожара осложняется порывами ветра. Всего к ликвидации пожара привлечено 73 человека и 26 единиц техники», — говорится в сообщении.
По данным спасателей, угрозы населению нет, автомобильная и железная дороги не задымлены.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.