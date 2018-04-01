Ветер мешает тушить крупный пожар на складе в Ленобласти

Сообщение о пожаре на деревообрабатывающем предприятии в деревне Чудцы Бокситогорского района поступило в 7.05 мск. Сначала сообщалось, что склад готовой продукции горит на площади 400 квадратных метров. К 10.25 мск площадь горения увеличилась до 2 тысяч квадратных метров. В 11.05 пожару присвоен третий уровень сложности.