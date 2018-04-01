Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт»
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Сын Преснякова и Подольской впервые вышел на сцену
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Бразильские ученые выяснили, как кофе влияет на сердце
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
При остановке транзита газа через Украину сложится ЧС – Додон
Минфин ввел налог на бани, сараи и теплицы
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Госдеп назвал незаконной ответную высылку дипломатов из России
Узнавшие о торпеде РФ США изменили планы – СМИ
Ксения Бородина изменила прическу
Потолстевшего Витаса не узнали в суде
Бразильские ученые выяснили, как кофе влияет на сердце
Почти половина генетических тестов могут врать
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
Фоторепортажи
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
10Скончался Сергей Мавроди
13:34 (мск), источник: РИА Новости

Ветер мешает тушить крупный пожар на складе в Ленобласти

МОСКВА/С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 апр — РИА Новости. Тушению пожара на складе предприятия по обработке дерева в Ленинградской области мешают порывы ветра, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Источник: РИА Новости

Сообщение о пожаре на деревообрабатывающем предприятии в деревне Чудцы Бокситогорского района поступило в 7.05 мск. Сначала сообщалось, что склад готовой продукции горит на площади 400 квадратных метров. К 10.25 мск площадь горения увеличилась до 2 тысяч квадратных метров. В 11.05 пожару присвоен третий уровень сложности.

Во время загрузки произошла ошибка.

«К месту направлены дополнительные силы и руководство Главного управления. Тушение пожара осложняется порывами ветра. Всего к ликвидации пожара привлечено 73 человека и 26 единиц техники», — говорится в сообщении.

По данным спасателей, угрозы населению нет, автомобильная и железная дороги не задымлены.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Пожар на деревообрабатывающем предприятии в Ленобласти локализовали
Ветер мешает тушить крупный пожар на складе в Ленобласти
Путин принял отставку Тулеева и назначил Цивилева
На какие районы России может упасть китайская станция
Нетаньяху отказал Турции в праве читать мораль Израилю
Посол в США рассказал о давно задуманной провокации против РФ
Высланных из США российских дипломатов не пустят на Украину
К чему приводят шутки в остальные 364 дня в году
В России исчезла профессия стенографиста
Спорт
СКА с Шипачевым и с победой. ЦСКА оставалось только драться Провокации, драки, шикарные голы и спорные моменты — в финале Запада веселье в самом разгаре
Авто
Марка Mitsubishi Motors сменит название На протяжении многих лет ведутся ожесточенные споры о правильном транскрибировании названия марки автомобилей Mitsubishi
Hi-Tech
Астрономы создали телескопы, способные поймать свет времен Большого Взрыва С их помощью можно будет зафиксировать реликтовое излучение.
Кино
К юбилею Александра Збруева: 20 лучших фильмов с артистом 31 марта Александру Збруеву исполнилось 80 лет — в честь этой даты «Кино Mail.Ru» предлагает подборку лучших ролей прекрасного актера
Недвижимость
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Квартиру волгоградца дважды продали, пока его не было в городе
Врач скорой помощи в Саратове заставлял подчиненных строить ему дачу
Леди
Лобода стала копией Варнавы из-за пластики (фото) Сколько можно гнаться за шаблонными пухлыми губами?
Дети
Дмитрий Маликов выбрал странное имя для сына Жена певца сообщила, как пара решила назвать ребенка.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь