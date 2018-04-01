В Алматы дерево упало на автомобиль
Жертв и пострадавших нет.
Жертв и пострадавших нет.
В Алматы дерево упало на автомобиль во время движения, сообщает Zakon.kz.
По словам очевидцев, Toyota двигалась по Кульджинскому тракту. В
Автомобиль загорелся, но его быстро потушили своими силами.
Жертв и пострадавших нет.
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