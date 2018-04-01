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14:32 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже неизвестные выломали и унесли фрагмент памятника солисту группы «Король и Шут»

Неизвестные выломали гитарный гриф на памятнике солисту панк-группы «Король и Шут» Михаилу Горшеневу в воронежском парке Победы у ТРК «Арена» в ночь с пятницы на субботу, 31 марта. Фрагмент монумента весом 8 кг вандалы унесли с собой.

О случившемся корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила инициатор установки памятника Анна Плетнева-Федорова. По словам девушки, вместе с другими активистами они тщательно осмотрели всю территорию рядом с обелиском, но гитарный гриф не обнаружили.

— Мы опросили охранников и дворника, которые в субботу утром дежурили в парке — они никого не видели. Вычислить вандалов, возможно, получится с помощью камер видеонаблюдения, но эти данные руководство «Арены» обещало предоставить только в середине рабочей недели, — пояснила Анна Плетнева-Федорова.

Поклонники группы не понимают, зачем кому-то понадобился гитарный гриф: никакой материальной ценности изготовленный из жидкого мрамора фрагмент памятника не имеет. Фанаты считают, что памятник сломали умышленно: гриф крепился к гитаре металлической трубой, выломать ее мог только физически сильный человек.

Гитарный гриф на арт-объекте «Музыка сказок» уже ломали в 2016 году. Тогда скульптуру повредили раскачавшиеся на грифе дети. Сломанный фрагмент первым обнаружил охранник парка, он отнес обломок в подсобное помещение, а затем передал создателям памятника. Во время реставрации в гитару для прочности вмонтировали трубу.

Контекст

Памятник Михаилу Горшеневу установили в парке Победы в Воронеже 9 ноября 2014 года. Стоимость монумента, изготовленного из жидкого мрамора, составила 200 тыс. рублей. Фанаты собрали деньги на памятник за год на благотворительных концертах. Памятник посетили мама музыканта Татьяна Горшенева, бывший солист «Короля и Шута» Андрей Князев, участники рок-групп «Кукрыниксы», «Ария», 2nd Season. В России существует три памятника, посвященных Михаилу Горшеневу: мемориальная плита на могиле артиста в Санкт-Петербурге, металлическая скамейка в Красноярске и памятный знак «Музыка сказок» в Воронеже.

Солист панк-группы «Король и Шут» Михаил Горшенев скончался в возрасте 39 лет в ночь с 18 на 19 июля 2013 года от острой сердечной недостаточности.

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