В Воронеже неизвестные выломали и унесли фрагмент памятника солисту группы «Король и Шут»
Неизвестные выломали гитарный гриф на памятнике солисту
Неизвестные выломали гитарный гриф на памятнике солисту
О случившемся корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила инициатор установки памятника Анна
— Мы опросили охранников и дворника, которые в субботу утром дежурили в парке — они никого не видели. Вычислить вандалов, возможно, получится с помощью камер видеонаблюдения, но эти данные руководство «Арены» обещало предоставить только в середине рабочей недели, — пояснила Анна
Поклонники группы не понимают, зачем
Гитарный гриф на
Контекст
Памятник Михаилу Горшеневу установили в парке Победы в Воронеже 9 ноября 2014 года. Стоимость монумента, изготовленного из жидкого мрамора, составила 200 тыс. рублей. Фанаты собрали деньги на памятник за год на благотворительных концертах. Памятник посетили мама музыканта Татьяна Горшенева, бывший солист «Короля и Шута» Андрей Князев, участники
Солист
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