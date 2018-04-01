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15:46 (мск), источник: Tengrinews

Массовое ДТП в Астане: столкнулись КамАЗ, «Газель» и три авто

КамАЗ, «Газель» и три авто столкнулись в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Авария произошла на пересечении улиц Кошкарбаева — Сарыкол.

Как сообщает корреспондент в ДТП столкнулись две автомашины марки Toyota, КамАЗ, «Газель» и Mercedes Gelandwagen.

На месте работают сотрудники полиции. Из-за аварии по улице Кошкарбаева образовался затор.

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