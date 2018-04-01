Массовое ДТП в Астане: столкнулись КамАЗ, «Газель» и три авто
КамАЗ, «Газель» и три авто столкнулись в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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КамАЗ, «Газель» и три авто столкнулись в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Авария произошла на пересечении улиц Кошкарбаева — Сарыкол.
Как сообщает корреспондент в ДТП столкнулись две автомашины марки Toyota, КамАЗ, «Газель» и Mercedes Gelandwagen.
На месте работают сотрудники полиции.
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