Тело погибшего извлечено из озера в Сормове

Тело погибшего мужчины было обнаружено в озере на территории Сормовского района Нижнего Новгорода. Об этом NewsRoom24 сообщили в пресс-службе регионального Управления МЧС РФ.

Согласно информации, заявка на извлечение тела из озера Лунское поступила 30 марта. На место были направлены специалисты аварийно-спасательного отряда, которые извлекли из воды тело погибшего.

Отмечается, что на берегу была обнаружена одежда, которая, по всей видимости, принадлежала погибшему.

Обстоятельства произошедшего будут выяснять сотрудники правоохранительных органов.