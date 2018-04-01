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16:26 (мск), источник: Newsroom24.ru

Тело погибшего извлечено из озера в Сормове

Обстоятельства произошедшего установят сотрудники правоохранительных органов.

Тело погибшего мужчины было обнаружено в озере на территории Сормовского района Нижнего Новгорода. Об этом NewsRoom24 сообщили в пресс-службе регионального Управления МЧС РФ.

Согласно информации, заявка на извлечение тела из озера Лунское поступила 30 марта. На место были направлены специалисты аварийно-спасательного отряда, которые извлекли из воды тело погибшего.

Отмечается, что на берегу была обнаружена одежда, которая, по всей видимости, принадлежала погибшему.

Обстоятельства произошедшего будут выяснять сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что водитель снегохода погиб, провалившись под лед на Волге в Нижегородской области.

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