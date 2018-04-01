Тело погибшего извлечено из озера в Сормове
Обстоятельства произошедшего установят сотрудники правоохранительных органов.
Обстоятельства произошедшего установят сотрудники правоохранительных органов.
Тело погибшего мужчины было обнаружено в озере на территории Сормовского района Нижнего Новгорода. Об этом NewsRoom24 сообщили в
Согласно информации, заявка на извлечение тела из озера Лунское поступила 30 марта. На место были направлены специалисты
Отмечается, что на берегу была обнаружена одежда, которая, по всей видимости, принадлежала погибшему.
Обстоятельства произошедшего будут выяснять сотрудники правоохранительных органов.
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