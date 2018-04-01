В центре Казани на строительной площадке упал кран высотой 20 метров
Строительный кран упал около гостиницы «Берисон», сообщает
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Строительный кран упал около гостиницы «Берисон», сообщает
Происшествие произошло 1 апреля в 8.45 по адресу: ул. Тукая, 31. На строительной площадке административного здания комбината упал кран высотой 20 метров (стрела 35 м).
Причиной стало нарушение баланса башенного крана при опускании груза.
Пострадавших в результате инцидента нет, здание также осталось целым — стрела крана упала в нескольких сантиметрах от стены.
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