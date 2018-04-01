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14:35 (мск), источник: Вести - Воронеж

Пропавшего по дороге в Архангельск жителя Воронежской области нашли избитым на трассе

Пропавшего неделю назад 45-летнего Михаила Дорожкина из Новой Усмани нашли живым, сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда «Черноземье» в субботу, 31 марта.

Дорожкина и его серебристый автомобиль KIA на трассе М-4 «Дон» заметили жена и сосед. Михаил был избит. Сейчас он в больнице с обморожением ног, рассказали корреспонденту «Вести-Воронеж» родственники пострадавшего. Его жизни ничего не угрожает. Подробности случившегося не разглашаются.

Михаил Дорожкин уехал из Новой Усмани в Архангельск 24 марта. С тех пор у родных не было о нём никаких вестей.

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