Пропавшего по дороге в Архангельск жителя Воронежской области нашли избитым на трассе

Дорожкина и его серебристый автомобиль KIA на трассе М-4 «Дон» заметили жена и сосед. Михаил был избит. Сейчас он в больнице с обморожением ног, рассказали корреспонденту «Вести-Воронеж» родственники пострадавшего. Его жизни ничего не угрожает. Подробности случившегося не разглашаются.