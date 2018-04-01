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13:48 (мск), источник: ТАСС

В Подольске автомобиль врезался в жилой дом

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Два человека госпитализированы после столкновения автомобиля со стеной жилого дома в подмосковном Подольске, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

«В Подольске, на улице Красноармейской со стороны Огородного переулка, водитель, управляя автомобилем иностранного производства, не справился с управлением, съехал с дороги, в результате чего совершил наезд на жилой дом», — сказали в ведомстве.

Водитель иномарки и его пассажир госпитализированы. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

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