В Подольске автомобиль врезался в жилой дом
МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Два человека госпитализированы после столкновения автомобиля со стеной жилого дома в подмосковном Подольске, сообщили в воскресенье ТАСС в
МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Два человека госпитализированы после столкновения автомобиля со стеной жилого дома в подмосковном Подольске, сообщили в воскресенье ТАСС в
«В Подольске, на улице Красноармейской со стороны Огородного переулка, водитель, управляя автомобилем иностранного производства, не справился с управлением, съехал с дороги, в результате чего совершил наезд на жилой дом», — сказали в ведомстве.
Водитель иномарки и его пассажир госпитализированы. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины ДТП.
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