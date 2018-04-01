В центре Нижнего Новгорода опять прорвало трубу с кипятком

Еще одна аварий теплосетей произошла в центре Нижнего Новгорода утром в воскресенье, 1 апреля 2018 года. Об этом сообщают в социальных сетях нижегородцы, ставшие очевидцами происшествия.

По словам свидетелей, трубу с кипятком прорвало на улице Нестерова. В результате улицу окутала плотная пелена пара, видимость там стала практически нулевой. Кроме того, потоки горячей воды, стекая под уклон, залили Ковалихинскую улицу.

В настоящее время на месте работают специалисты, которые устраняют последствия аварии. Горячую воду и отопление у жителей окрестных домов не отключали, однако многие нижегородцы уже начали жаловаться на снижение параметров в батареях.