В центре Нижнего Новгорода опять прорвало трубу с кипятком
Горячие реки текут по улицам Нестерова и Ковалихинской.
Горячие реки текут по улицам Нестерова и Ковалихинской.
Еще одна аварий теплосетей произошла в центре Нижнего Новгорода утром в воскресенье, 1 апреля 2018 года. Об этом сообщают в социальных сетях нижегородцы, ставшие очевидцами происшествия.
По словам свидетелей, трубу с кипятком прорвало на улице Нестерова. В результате улицу окутала плотная пелена пара, видимость там стала практически нулевой. Кроме того, потоки горячей воды, стекая под уклон, залили Ковалихинскую улицу.
В настоящее время на месте работают специалисты, которые устраняют последствия аварии. Горячую воду и отопление у жителей окрестных домов не отключали, однако многие нижегородцы уже начали жаловаться на снижение параметров в батареях.
Напомним, в среду, 28 марта 2018 года, такой же прорыв произошел на площади Свободы. Тогда в результате аварии без горячей воды и отопления остались жители нескольких улиц в центре города.
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