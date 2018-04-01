Пожар на деревообрабатывающем предприятии в Ленобласти локализовали
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Пожар на деревообрабатывающем предприятии в Бокситогорском районе Ленинградской области локализован на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
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