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14:42 (мск), источник: РИА Новости

Пожар на деревообрабатывающем предприятии в Ленобласти локализовали

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Пожар на деревообрабатывающем предприятии в Бокситогорском районе Ленинградской области локализован на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Источник: РИА Новости

«Объявлена локализация пожара на площади 2000 квадратных метров. Предварительно пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сообщение о пожаре на деревообрабатывающем предприятии в деревне Чудцы Бокситогорского района поступило в 7.05 мск. Сначала сообщалось, что склад готовой продукции горит на площади 400 квадратных метров. К 10.25 мск площадь горения увеличилась до 2 тысяч квадратных метров. В 11.05 пожару присвоен третий уровень сложности.

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