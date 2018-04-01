Подтопления на востоке Казахстана: за ситуацией следят с вертолетов
В Зыряновском районе для изучения ледовой обстановки на реке Бухтарма совершают облет три вертолета.
В Зыряновском районе для изучения ледовой обстановки на реке Бухтарма совершают облет три вертолета.
На борту одного воздушного судна для изучения более четкой картины вскрытия русел рек находится аким
Рабочая группа, в состав которой входят специалисты по взрывным работам и местного исполнительного органа, с воздуха определяют уязвимые места предположительных зон заторов.
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