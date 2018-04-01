Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
3-летняя фигуристка стала соведущей в «Ледниковом периоде. Дети»
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Сын Преснякова и Подольской впервые вышел на сцену
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Бразильские ученые выяснили, как кофе влияет на сердце
Свидания в эпоху феминизма: новые правила для мужчинСамый популярный вопрос на мужских форумах: "За что я должен платить на свидании?"
Разорвал "Кольцо анаконды": Путин сломал план Запада - эксперт
Медведева не сядет за руль «олимпийской» BMW
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
На Западе готовятся "дать сдачи" России и Китаю – СМИ
РФ ответит Западу рискованными мерами — СМИ
Лера Кудрявцева кардинально сменила имидж
Алеся Кафельникова вернулась к бывшему бойфренду
Ученые открыли «новый орган»
В Швеции изобрели зубную щетку-психолога
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
15:38 (мск), источник: Sputniknews.kz

Подтопления на востоке Казахстана: за ситуацией следят с вертолетов

В Зыряновском районе для изучения ледовой обстановки на реке Бухтарма совершают облет три вертолета.

Источник: Sputniknews.kz

На борту одного воздушного судна для изучения более четкой картины вскрытия русел рек находится аким Восточно-Казахстанской области и начальник областного департамента ЧС.

Рабочая группа, в состав которой входят специалисты по взрывным работам и местного исполнительного органа, с воздуха определяют уязвимые места предположительных зон заторов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Режим природной ЧС введен в Зыряновском районе Восточного Казахстана
Юморист Казнета и автор шуток для Comedy Club: какой в жизни Артем Дерягин
Путин принял отставку Тулеева и назначил Цивилева
На какие районы России может упасть китайская станция
Посол в США рассказал о давно задуманной провокации против РФ
Высланных из США российских дипломатов не пустят на Украину
Эксперты: Цивилев может стать эффективным губернатором
Нетаньяху отказал Турции в праве читать мораль Израилю
К чему приводят шутки в остальные 364 дня в году
Спорт
СКА с Шипачевым и с победой. ЦСКА оставалось только драться Провокации, драки, шикарные голы и спорные моменты — в финале Запада веселье в самом разгаре
Авто
Марка Mitsubishi Motors сменит название На протяжении многих лет ведутся ожесточенные споры о правильном транскрибировании названия марки автомобилей Mitsubishi
Hi-Tech
Астрономы создали телескопы, способные поймать свет времен Большого Взрыва С их помощью можно будет зафиксировать реликтовое излучение.
Кино
К юбилею Александра Збруева: 20 лучших фильмов с артистом 31 марта Александру Збруеву исполнилось 80 лет — в честь этой даты «Кино Mail.Ru» предлагает подборку лучших ролей прекрасного актера
Недвижимость
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Квартиру волгоградца дважды продали, пока его не было в городе
Врач скорой помощи в Саратове заставлял подчиненных строить ему дачу
Леди
Лобода стала копией Варнавы из-за пластики (фото) Сколько можно гнаться за шаблонными пухлыми губами?
Дети
Дмитрий Маликов выбрал странное имя для сына Жена певца сообщила, как пара решила назвать ребенка.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь