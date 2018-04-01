Девушка ударила пограничника в аэропорту «Домодедово»
РИАМО — 1 апр. 19-летняя девушка задержана в столичном аэропорту «Домодедово» за избиение сотрудника пограничной службы, сообщает «Московский комсомолец».
РИАМО — 1 апр. 19-летняя девушка задержана в столичном аэропорту «Домодедово» за избиение сотрудника пограничной службы, сообщает «Московский комсомолец».
«Инцидент произошел в ночь на субботу. По предварительной информации, молодая особа с мужем должна была улетать, однако ее супруга не допустили к вылету. Сама гражданка
После произошедшего пограничник обратился в травмпункт. По данному факту ведется разбирательство.
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