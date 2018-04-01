Девушка ударила пограничника в аэропорту «Домодедово»

«Инцидент произошел в ночь на субботу. По предварительной информации, молодая особа с мужем должна была улетать, однако ее супруга не допустили к вылету. Сама гражданка из-за этого также опоздала на рейс. Она вошла в комнату старшего наряда и ударила по лицу сотрудника погранслужбы», — говорится в сообщении.