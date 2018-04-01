Очевидцы: на Московском проспекте в Воронеже у здания оторвался кусок кровли и рухнул балкон

Воронежцы сообщили, что около 13.30 в воскресенье, 1 апреля, на пересечении улиц Московский проспект и 45 Стрелковой дивизии рухнул балкон. Как оказалось, речь о доме № 116 по 45 Стрелковой дивизии, двухэтажном здании, в котором располагается отделение почтовой связи. Второй и третий этаж здесь жилые.

Судя по снимкам, которыми с нами поделилась читательница, дно балкона «выпало» на тротуар, тогда как металлическая решетка осталась прикреплена к фасаду. К счастью, никто во время происшествия не проходил мимо. Обрушение, в свою очередь, произошло потому, что пол балкона пробил оторвавшийся кусок с крыши с здания — так нам объяснили ситуацию свидетели. На следующей фотографии видно, что фрагмента отделки кровли действительно не хватает:

Как нам удалось узнать, дом 1950 года постройки, его обслуживает «УК Коминтерновского района». Ветхой эту постройку, по нашей информации, не признавали. На данный момент на месте никто не работает и не убирает завалы с тротуара.