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14:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Очевидцы: на Московском проспекте в Воронеже у здания оторвался кусок кровли и рухнул балкон

Балкон дома с почтовым отделением на первом этаже упал на тротуар.

Воронежцы сообщили, что около 13.30 в воскресенье, 1 апреля, на пересечении улиц Московский проспект и 45 Стрелковой дивизии рухнул балкон. Как оказалось, речь о доме № 116 по 45 Стрелковой дивизии, двухэтажном здании, в котором располагается отделение почтовой связи. Второй и третий этаж здесь жилые.

Судя по снимкам, которыми с нами поделилась читательница, дно балкона «выпало» на тротуар, тогда как металлическая решетка осталась прикреплена к фасаду. К счастью, никто во время происшествия не проходил мимо. Обрушение, в свою очередь, произошло потому, что пол балкона пробил оторвавшийся кусок с крыши с здания — так нам объяснили ситуацию свидетели. На следующей фотографии видно, что фрагмента отделки кровли действительно не хватает:

Как нам удалось узнать, дом 1950 года постройки, его обслуживает «УК Коминтерновского района». Ветхой эту постройку, по нашей информации, не признавали. На данный момент на месте никто не работает и не убирает завалы с тротуара.

Отметим, что согласно статье 36 Жилищного кодекса, балконы, выходыщие за пределы фасада, относятся к общедомовой собственности, и ответственность за их техническое состояние лежит на управляющей компнии. Туда мы и обратились со своими вопросами. Диспетчер пояснил, что в настоящий момент место аварии ограждают специальной лентой. Однако никаких ремонтных работ прямо сейчас проводить никто не собирается, ведь сегодня воскресенье.

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