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17:15 (мск), источник: Publika.md

Во Флорештах обнаружили трупы двух женщин и мужчины

Флорештская полиция выясняет обстоятельства смерти двух женщин и мужчины.

Источник: Publika.md

Их тела обнаружила соседка. Следов насилия на них нет.

Правоохранители проверяют версию об отравлении алкоголем или грибами.

Жертвам от 41 до 44 лет. Одна из них — хозяйка квартиры.

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