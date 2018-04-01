Во Флорештах обнаружили трупы двух женщин и мужчины
Флорештская полиция выясняет обстоятельства смерти двух женщин и мужчины.
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Флорештская полиция выясняет обстоятельства смерти двух женщин и мужчины.
Их тела обнаружила соседка. Следов насилия на них нет.
Правоохранители проверяют версию об отравлении алкоголем или грибами.
Жертвам от 41 до 44 лет. Одна из них — хозяйка квартиры.
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