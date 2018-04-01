В Куршском заливе нашли тело 67-летнего мужчины
В субботу, 31 марта, в Куршском заливе нашли тело 67-летнего мужчины. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК Наталья Гацко.
В субботу, 31 марта, в Куршском заливе нашли тело 67-летнего мужчины. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК Наталья Гацко.
Труп обнаружили в районе посёлка Красное Полесского округа.
Во время осмотра следователи не нашли повреждений, указывающих на криминальный характер смерти. Назначена
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.