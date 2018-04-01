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17:12 (мск), источник: Калининград.Ru

В Куршском заливе нашли тело 67-летнего мужчины

В субботу, 31 марта, в Куршском заливе нашли тело 67-летнего мужчины. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК Наталья Гацко.

Труп обнаружили в районе посёлка Красное Полесского округа.

Во время осмотра следователи не нашли повреждений, указывающих на криминальный характер смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.

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