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15:41 (мск), источник: Kazinform

Трубопровод разорвало на «АрселорМиттал Темиртау»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Из-за обледенения разорвало трубопровод АО «АрселорМиттал Темиртау». Об этом сообщил пресс-секретарь АМТ Алексей Агуреев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Вечером 31 марта в связи с экстремальными погодными условиями и последующим обледенением в трубопроводе высокого давления создалось повышенное давление, которое привело к разрыву трубопровода, затронув соседний трубопровод сжатого воздуха», — написал в Facebook А. Агуреев.

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Он отметил, что в районе разрыва трубопровода ситуация безопасна и вреда экологии не нанесено.

В настоящее время темп работы отдельных цехов снижен, и производство работает на пониженных параметрах. Проводятся ремонтно-восстановительные работы.

Создана комиссия во главе с исполнительным директором АО «АрселорМиттал Темиртау» Вадимом Басиным, которая расследует причины произошедшего.

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