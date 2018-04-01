Трубопровод разорвало на «АрселорМиттал Темиртау»

Источник: Kazinform

«Вечером 31 марта в связи с экстремальными погодными условиями и последующим обледенением в трубопроводе высокого давления создалось повышенное давление, которое привело к разрыву трубопровода, затронув соседний трубопровод сжатого воздуха», — написал в Facebook А. Агуреев.

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Он отметил, что в районе разрыва трубопровода ситуация безопасна и вреда экологии не нанесено.

В настоящее время темп работы отдельных цехов снижен, и производство работает на пониженных параметрах. Проводятся ремонтно-восстановительные работы.