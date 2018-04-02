На субботней вечеринке в воронежском клубе охранники распыляли в людей перцовые баллончики

Воронежцев пригласили на вечеринку в стиле 90-х, анонсированную под названием «Кафе танцующих огней». Площадкой для проведения тематического вечера организаторы выбрали ночной клуб PALAZZO. Люди массово жалуются в соцсетях на то, что охрана распыляла в них перцовые баллончики. Похоже, людей в этот вечер пришло больше, чем рассчитывали организаторы. Несколько человек уже сообщили, что в понедельник намерены обратиться к врачам.

«Последнее, что я услышала: «Закрывай глаза и дыхательные пути!»

Вот что рассказывает пострадавшая девушка:

— На улицу из клуба покурить вышли раздетыми люди. Вскоре посетители поняли, что двери заперты и начали стучать. Кроме того, с ними у входа ждала очередь желающих попасть на вечеринку. В ответ на просьбы открыть двери к людям вышли около пять-шесть огромных мужиков из охраны и два парня из администрации клуба и прокричали, что клуб закрыт. Те, кто ждал возможности вернуться хотя бы за верхней одеждой, стали прорываться внутрь. Охрана натиском пошла на толпу, мы начали падать, после чего в нас распылили баллончик. Предупреждений не было, в большинстве своем в толпе стояли девушки. Лично у меня аллергия на перец. Последнее, что я услышала, как мой друг крикнул мне: «Закрывай глаза и дыхательные пути!». Мы простояли под ливнем в давке около полтора часа, у меня по всему телу синяки и ушибы. Обидно, что организаторы не защитили нас.

«Привкус перца был какое-то время во рту и носу»

Вот рассказ жительницы Воронежа Марии, которая тоже так и не попала в клуб:

— Мы увидели огромную очередь к входу, встали в нее. Стояли около сорока минут под дождем, в воде. Двери закрыли, охрана кричала, что клуб закрыт и никого не пустят. Неожиданно и без всякого предупреждения я вижу мощную струю из перцового баллончика, которую распыляет охранник в людей! В основном в девушек, спокойно стоящих в очереди. У моей подруги, когда приехала домой, зачесались лицо и руки. Привкус перца был какое-то время во рту и носу. Хотя мы не попали под саму струю, к счастью. На месте многие плакали, говорили, что им больно и они не могут открыть глаза. Видела своими глазами, как одного парня охрана толкнула со ступенек. Если бы его не подхватили люди, он бы об лед разбил себе голову, потому что падал очень опасно.

Посетительница Юля написала в комментариях группы «Кафе танцующих огней»:

— В дальнейшем предлагаю игнорировать сие мероприятие, если не умеют все по-человечески организовывать. Вы же не хотите добровольного «Кемерово» или «Хромой лощади»?

— Какое право вы имеете брызгать перцовым баллончиком в девушек? Люди никого не толкали и проблемы с запуском и организацией — это ваши проблемы, — прокомментировала произошедшее Анастасия, подписчица группы.

Воронежцы, желающие выразить свое негодование, даже запустили хештег #янепойдунакафе.