На субботней вечеринке в воронежском клубе охранники распыляли в людей перцовые баллончики
Тех, кто вышел покурить на крыльце без верхней одежды, охранники не хотели впускать обратно.
Тех, кто вышел покурить на крыльце без верхней одежды, охранники не хотели впускать обратно.
Воронежцев пригласили на вечеринку в стиле 90-х, анонсированную под названием «Кафе танцующих огней». Площадкой для проведения тематического вечера организаторы выбрали ночной клуб PALAZZO. Люди массово жалуются в соцсетях на то, что охрана распыляла в них перцовые баллончики. Похоже, людей в этот вечер пришло больше, чем рассчитывали организаторы. Несколько человек уже сообщили, что в понедельник намерены обратиться к врачам.
«Последнее, что я услышала: «Закрывай глаза и дыхательные пути!»
Вот что рассказывает пострадавшая девушка:
— На улицу из клуба покурить вышли раздетыми люди. Вскоре посетители поняли, что двери заперты и начали стучать. Кроме того, с ними у входа ждала очередь желающих попасть на вечеринку. В ответ на просьбы открыть двери к людям вышли около
«Привкус перца был
Вот рассказ жительницы Воронежа Марии, которая тоже так и не попала в клуб:
— Мы увидели огромную очередь к входу, встали в нее. Стояли около сорока минут под дождем, в воде. Двери закрыли, охрана кричала, что клуб закрыт и никого не пустят. Неожиданно и без всякого предупреждения я вижу мощную струю из перцового баллончика, которую распыляет охранник в людей! В основном в девушек, спокойно стоящих в очереди. У моей подруги, когда приехала домой, зачесались лицо и руки. Привкус перца был
Посетительница Юля написала в комментариях группы «Кафе танцующих огней»:
— В дальнейшем предлагаю игнорировать сие мероприятие, если не умеют все
— Какое право вы имеете брызгать перцовым баллончиком в девушек? Люди никого не толкали и проблемы с запуском и организацией — это ваши проблемы, — прокомментировала произошедшее Анастасия, подписчица группы.
Воронежцы, желающие выразить свое негодование, даже запустили хештег #янепойдунакафе.
Мы попытались связаться с организаторами вечеринки по номеру, указанному в группе мероприятия в соцсети, но он оказался недоступен. В данный момент в
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