Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Владимир Жириновский высказался об отставке Амана Тулеева
Назван лучший автомобиль в мире
Дочь Юлии Барановской растет копией мамы
В Москве появится футуристический ледовый дворец
Бразильские ученые выяснили, как кофе влияет на сердце
Свидания в эпоху феминизма: новые правила для мужчинСамый популярный вопрос на мужских форумах: "За что я должен платить на свидании?"
Виктор Бут рассказал о состоянии американцев после слов Путина
Математик рассчитал сроки начала III мировой войны
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
Украинский министр о Крымском мосте: убытки несутся
Лидер ДНР о стремлении США "захватить Донбасс"
Кейт Миддлтон появилась на пасхальной службе в стильном пальто
Анжелика Варум пришла на вечеринку в платье с глубоким декольте
Началова о своей болезни: Боль такая, что не могу описать
Пресняков назвал причину развода сына с Орбакайте
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
Фоторепортажи
1660-летие Гари Олдмана
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
12:00 (мск), источник: Комсомольская правда

На субботней вечеринке в воронежском клубе охранники распыляли в людей перцовые баллончики

Тех, кто вышел покурить на крыльце без верхней одежды, охранники не хотели впускать обратно.

Воронежцев пригласили на вечеринку в стиле 90-х, анонсированную под названием «Кафе танцующих огней». Площадкой для проведения тематического вечера организаторы выбрали ночной клуб PALAZZO. Люди массово жалуются в соцсетях на то, что охрана распыляла в них перцовые баллончики. Похоже, людей в этот вечер пришло больше, чем рассчитывали организаторы. Несколько человек уже сообщили, что в понедельник намерены обратиться к врачам.

«Последнее, что я услышала: «Закрывай глаза и дыхательные пути!»

Вот что рассказывает пострадавшая девушка:

— На улицу из клуба покурить вышли раздетыми люди. Вскоре посетители поняли, что двери заперты и начали стучать. Кроме того, с ними у входа ждала очередь желающих попасть на вечеринку. В ответ на просьбы открыть двери к людям вышли около пять-шесть огромных мужиков из охраны и два парня из администрации клуба и прокричали, что клуб закрыт. Те, кто ждал возможности вернуться хотя бы за верхней одеждой, стали прорываться внутрь. Охрана натиском пошла на толпу, мы начали падать, после чего в нас распылили баллончик. Предупреждений не было, в большинстве своем в толпе стояли девушки. Лично у меня аллергия на перец. Последнее, что я услышала, как мой друг крикнул мне: «Закрывай глаза и дыхательные пути!». Мы простояли под ливнем в давке около полтора часа, у меня по всему телу синяки и ушибы. Обидно, что организаторы не защитили нас.

«Привкус перца был какое-то время во рту и носу»

Вот рассказ жительницы Воронежа Марии, которая тоже так и не попала в клуб:

— Мы увидели огромную очередь к входу, встали в нее. Стояли около сорока минут под дождем, в воде. Двери закрыли, охрана кричала, что клуб закрыт и никого не пустят. Неожиданно и без всякого предупреждения я вижу мощную струю из перцового баллончика, которую распыляет охранник в людей! В основном в девушек, спокойно стоящих в очереди. У моей подруги, когда приехала домой, зачесались лицо и руки. Привкус перца был какое-то время во рту и носу. Хотя мы не попали под саму струю, к счастью. На месте многие плакали, говорили, что им больно и они не могут открыть глаза. Видела своими глазами, как одного парня охрана толкнула со ступенек. Если бы его не подхватили люди, он бы об лед разбил себе голову, потому что падал очень опасно.

Посетительница Юля написала в комментариях группы «Кафе танцующих огней»:

— В дальнейшем предлагаю игнорировать сие мероприятие, если не умеют все по-человечески организовывать. Вы же не хотите добровольного «Кемерово» или «Хромой лощади»?

— Какое право вы имеете брызгать перцовым баллончиком в девушек? Люди никого не толкали и проблемы с запуском и организацией — это ваши проблемы, — прокомментировала произошедшее Анастасия, подписчица группы.

Воронежцы, желающие выразить свое негодование, даже запустили хештег #янепойдунакафе.

Мы попытались связаться с организаторами вечеринки по номеру, указанному в группе мероприятия в соцсети, но он оказался недоступен. В данный момент в пресс-службе полиции выясняют, подавал ли кто-либо из посетителей заявления в правоохранительные органы. «КП» следит за развитием событий.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Иркутске умерла четырехмесячная девочка, мать которой не верит в ВИЧ
Авиакомпания «Аврора» предлагает пассажирам развлекательную программу
В Кремле прокомментировали арест братьев Магомедовых
На чем и сколько зарабатывает Дональд Трамп
Американский журнал поместил на обложку Трампа в образе свиньи
Власти рассказали, какие льготы получит Тулеев после отставки
Первый дрон «Почты России» разбился об стену вскоре после взлета
Бой Нурмагомедов — Фергюсон отменен в четвертый раз
Как санкции США и Европы влияют на добычу нефти в России
Спорт
Манчини выиграл в хоккей. Футбол у «Зенита» в Уфе не получался Эту игру было сложно смотреть, лучше про нее читать: «Зенит» забил два при одном моменте, а «Уфу» теперь еще больше хочется видеть в Европе
Авто
Новая Toyota Camry оказалась дешевле старой (объявлены цены) Самая дешёвая «Камри» нового поколения будет стоить 1 399 000 рублей, что на 8 000 рублей дешевле, чем базовый седан Camry прошлой генерации
Hi-Tech
Астрономы создали телескопы, способные поймать свет времен Большого Взрыва С их помощью можно будет зафиксировать реликтовое излучение.
Кино
Очнувшийся после операции Шварценеггер процитировал Терминатора Перенесший срочную операцию на открытом сердце актер произнес свою знаменитую фразу из культового боевика
Недвижимость
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Врач скорой помощи в Саратове заставлял подчиненных строить ему дачу
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Леди
Как им это удается? Звездные мужчины, которые хорошеют с возрастом Джордж Клуни в молодости был похож на цыгана, а Хавьер Бардем выглядел старше, чем сейчас
Дети
Елена Исинбаева показала первое фото прогулки с сыном Спортсменка до сих пор находится с семьей в Монако.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь