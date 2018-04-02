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12:02 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Житель Воронежской области через суд взыскал 109 тыс рублей за выбоину на дороге

Машина водителя получила механические повреждения при ДТП.

Павловский районный суд взыскал с ООО «Павловскасфальтобетон» 108, 8 тыс. рублей в пользу автомобилиста, попавшего в ДТП из-за выбоины, сообщила пресс-служба суда в пятницу, 30 марта. Авария произошла из-за ненадлежащего содержания дороги.

ДТП случилось в июле 2017 года. Водитель ехал за рулем автомобиля Ford. Иномарка наехала на выбоину и получила механические повреждения. При этом автомобилист не нарушил правила дорожного движения. Суд установил, что ООО «Павловскасфальтобетон» своевременно не устранило выбоины.

Суд удовлетворил исковые требования водителя. Решение не вступило в законную силу.

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