Житель Воронежской области через суд взыскал 109 тыс рублей за выбоину на дороге

Павловский районный суд взыскал с ООО «Павловскасфальтобетон» 108, 8 тыс. рублей в пользу автомобилиста, попавшего в ДТП из-за выбоины, сообщила пресс-служба суда в пятницу, 30 марта. Авария произошла из-за ненадлежащего содержания дороги.

ДТП случилось в июле 2017 года. Водитель ехал за рулем автомобиля Ford. Иномарка наехала на выбоину и получила механические повреждения. При этом автомобилист не нарушил правила дорожного движения. Суд установил, что ООО «Павловскасфальтобетон» своевременно не устранило выбоины.