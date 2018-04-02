Житель Воронежской области через суд взыскал 109 тыс рублей за выбоину на дороге
Машина водителя получила механические повреждения при ДТП.
Машина водителя получила механические повреждения при ДТП.
Павловский районный суд взыскал с ООО «Павловскасфальтобетон» 108, 8 тыс. рублей в пользу автомобилиста, попавшего в ДТП
ДТП случилось в июле 2017 года. Водитель ехал за рулем автомобиля Ford. Иномарка наехала на выбоину и получила механические повреждения. При этом автомобилист не нарушил правила дорожного движения. Суд установил, что ООО «Павловскасфальтобетон» своевременно не устранило выбоины.
Суд удовлетворил исковые требования водителя. Решение не вступило в законную силу.
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