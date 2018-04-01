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18:03 (мск), источник: БЕЛТА

Прицеп фуры сгорел на трассе М-1 в Борисовском районе

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прицеп фуры сгорел на трассе М-1 в Борисовском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.

Источник: БЕЛТА

Сообщение о загоревшейся фуре поступило сегодня в 12.11.

«Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание. Пламенем уничтожен прицеп. Тягач огнем задет не был. Пострадавших нет», — проинформировала Анастасия Швайбович.

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