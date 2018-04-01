Прицеп фуры сгорел на трассе М-1 в Борисовском районе
1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прицеп фуры сгорел на трассе М-1 в Борисовском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.
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