Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Наш ответ «Великолепному веку»: как снимают «Султан моего сердца»
Назван лучший автомобиль в мире
Как семьи отвоевывают кровных детей у суррогатных матерей
Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
Разорвал "Кольцо анаконды": Путин сломал план Запада - эксперт
Медведева не сядет за руль «олимпийской» BMW
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
На Западе готовятся "дать сдачи" России и Китаю – СМИ
РФ ответит Западу рискованными мерами — СМИ
Ксения Бородина изменила прическу
Потолстевшего Витаса не узнали в суде
Ученые открыли «новый орган»
В Швеции изобрели зубную щетку-психолога
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
19:36 (мск), источник: Комсомольская правда

Поезд протаранил легковушку на железнодорожном переезде под Уфой

Движение на участке дороги в сторону Нагаево сильно затруднено.

Как сообщают очевидцы происшествия, сегодня днем на железнодорожном переезде в Нагаево, что под Уфой, товарный состав протаранил легковушку «Volkswagen Polo». Как сообщает корреспондент «КП-Уфа» Эльвина Апарина, на данном участке сильно затруднено движение, на месте работают экстренные службы.

По словам очевидцев, водитель иномарки пытался проскочить переезд под запрещающий сигнал, прямо перед стремительно приближающемся поездом. В результате локомотив протаранил автомобиль и снес его в сторону. Очевидцы ДТП также утверждают, что в результате аварии погибли водитель и его пассажир.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, сотрудники ведомства помогли ликвидировать последствия жуткого ДТП. На месте работали трое сотрудников экстренной службы, использовалась техника.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Умерла журналист "Комсомольской правды" Лариса Кафтан
Артист цирка упал с высоты во время представления в Братске
Путин принял отставку Тулеева и назначил Цивилева
На какие районы России может упасть китайская станция
Самый титулованный футболист в истории нашелся во Франции
В Вашингтоне арестовали не платившего в элитных барах британца
Ким Чен Ын посетил концерт южнокорейских поп-музыкантов
Эксперты: Цивилев может стать эффективным губернатором
Нетаньяху отказал Турции в праве читать мораль Израилю
Спорт
Манчини выиграл в хоккей. Футбол у «Зенита» в Уфе не получался Эту игру было сложно смотреть, лучше про нее читать: «Зенит» забил два при одном моменте, а «Уфу» теперь еще больше хочется видеть в Европе
Авто
Марка Mitsubishi Motors сменит название На протяжении многих лет ведутся ожесточенные споры о правильном транскрибировании названия марки автомобилей Mitsubishi
Hi-Tech
Астрономы создали телескопы, способные поймать свет времен Большого Взрыва С их помощью можно будет зафиксировать реликтовое излучение.
Кино
К юбилею Александра Збруева: 20 лучших фильмов с артистом 31 марта Александру Збруеву исполнилось 80 лет — в честь этой даты «Кино Mail.Ru» предлагает подборку лучших ролей прекрасного актера
Недвижимость
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Врач скорой помощи в Саратове заставлял подчиненных строить ему дачу
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Леди
Лобода стала копией Варнавы из-за пластики (фото) Сколько можно гнаться за шаблонными пухлыми губами?
Дети
Дмитрий Маликов выбрал странное имя для сына Жена певца сообщила, как пара решила назвать ребенка.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь