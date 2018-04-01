Поезд протаранил легковушку на железнодорожном переезде под Уфой

Как сообщают очевидцы происшествия, сегодня днем на железнодорожном переезде в Нагаево, что под Уфой, товарный состав протаранил легковушку «Volkswagen Polo». Как сообщает корреспондент «КП-Уфа» Эльвина Апарина, на данном участке сильно затруднено движение, на месте работают экстренные службы.

По словам очевидцев, водитель иномарки пытался проскочить переезд под запрещающий сигнал, прямо перед стремительно приближающемся поездом. В результате локомотив протаранил автомобиль и снес его в сторону. Очевидцы ДТП также утверждают, что в результате аварии погибли водитель и его пассажир.