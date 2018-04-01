Бывший следователь из Челябинска объявлен в международный розыск
Батищев четыре месяца содержался в СИЗО, потом был отпущен под подписку о невыезде и скрылся.
Батищев четыре месяца содержался в СИЗО, потом был отпущен под подписку о невыезде и скрылся.
Бывший следователь СО по Металлургическому району Челябинска Алексей Батищев объявлен в международный розыск, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Обвиняемый в совершении преступления против правосудия, повлекшего тяжкие последствия, совершенного группой лиц по предварительному сговору, представляющего повышенную общественную опасность, за которое предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы, не осознал условия и правовые последствия ранее избранной меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении и скрылся от предварительного следствия и суда», — сообщила консультант Металлургического райсуда Наталья Белозер.
Она уточнила, что
Напомним, обвиняемый в течение четырех месяцев содержался в СИЗО.
«Кроме того, в настоящее время устанавливаются обстоятельства, свидетельствующие о причастности Батищева к совершению еще одного преступления», — сообщили в суде. Речь идет о получении Батищевым 100 тыс. рублей «за совершение в пользу взяткодателя и других лиц заведомо незаконных действий по фальсификации уголовного дела».
Батищев является фигурантом уголовного дела, по которому в качестве обвиняемых проходят его бывший коллега Денис Гуламов и две женщины.
Потерпевшим признан бизнесмен из Копейска (Челябинская область), которому после развода с женой по решению суда досталась половина имущества.
На бывшую жену и дочь потерпевшего возбуждены уголовные дела по статьям «Ложный донос» и «Дача заведомо ложных показаний».
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