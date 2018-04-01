Бывший следователь из Челябинска объявлен в международный розыск

Бывший следователь СО по Металлургическому району Челябинска Алексей Батищев объявлен в международный розыск, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Обвиняемый в совершении преступления против правосудия, повлекшего тяжкие последствия, совершенного группой лиц по предварительному сговору, представляющего повышенную общественную опасность, за которое предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы, не осознал условия и правовые последствия ранее избранной меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении и скрылся от предварительного следствия и суда», — сообщила консультант Металлургического райсуда Наталья Белозер.

Она уточнила, что экс-следователю СКР «инкриминируются преступления, связанные с искусственным созданием и фальсификацией доказательств по уголовному делу об особо тяжком преступлении».

Напомним, обвиняемый в течение четырех месяцев содержался в СИЗО.

«Кроме того, в настоящее время устанавливаются обстоятельства, свидетельствующие о причастности Батищева к совершению еще одного преступления», — сообщили в суде. Речь идет о получении Батищевым 100 тыс. рублей «за совершение в пользу взяткодателя и других лиц заведомо незаконных действий по фальсификации уголовного дела».

Батищев является фигурантом уголовного дела, по которому в качестве обвиняемых проходят его бывший коллега Денис Гуламов и две женщины.

Потерпевшим признан бизнесмен из Копейска (Челябинская область), которому после развода с женой по решению суда досталась половина имущества. Экс-супруга и ее дочь остались недовольны таким исходом и обратились за помощью к Гуламову. Тот, по версии следствия, сфабриковал в отношении бизнесмена уголовное дело. Несколько месяцев мужчина находился в СИЗО.