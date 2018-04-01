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21:50 (мск), источник: Zakon.kz

В пяти областях ожидается подъем уровня воды на реках

На реках пяти областей Казахстана в ближайшие трое суток ожидаются подъемы уровня воды, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт КЧС МВД РК.

Источник: Zakon.kz
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По информации Казгидромет за 1 апреля, 3−4 апреля на реках Акмолинской и Северо-Казахстанской областях в связи с прогнозом повышения температурного фона, ожидается постепенное снеготаяние, формирование талого стока, подъемы уровней воды и подтопления пойменных участков рек.

3−4 апреля на реках Павлодарской области в связи с повышением температурного фона и снеготаянием, а также увеличение сбросов из Шульбинского водохранилища, приведет к формированию местного стока, подъему уровней и выходу воды (подтоплению) на пойменные участки рек.

2−4 апреля на реках Карагандинской области в связи с прогнозом повышения температурного фона, ожидается постепенное снеготаяние, формирование талого стока, подъемы уровней воды и подтопления пойменных участков рек.

2−4 апреля на реках Восточно-Казахстанской области в связи с повышением температурного фона ожидается дальнейшее формирование местного склонового стока, образование заторов, подъемы уровней воды, разливы и подтопления.

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