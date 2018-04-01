В пяти областях ожидается подъем уровня воды на реках

Источник: Zakon.kz

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По информации Казгидромет за 1 апреля, 3−4 апреля на реках Акмолинской и Северо-Казахстанской областях в связи с прогнозом повышения температурного фона, ожидается постепенное снеготаяние, формирование талого стока, подъемы уровней воды и подтопления пойменных участков рек.

3−4 апреля на реках Павлодарской области в связи с повышением температурного фона и снеготаянием, а также увеличение сбросов из Шульбинского водохранилища, приведет к формированию местного стока, подъему уровней и выходу воды (подтоплению) на пойменные участки рек.

2−4 апреля на реках Карагандинской области в связи с прогнозом повышения температурного фона, ожидается постепенное снеготаяние, формирование талого стока, подъемы уровней воды и подтопления пойменных участков рек.