Тягач с радиоактивным грузом пытался въехать в Литву из Беларуси

Пограничники Трибоньского КПП вечером в субботу получили сигнал о превышении допустимого уровня радиации. При проезде тягача через установленные на КПП ворота для замера ионизирующего излучения было установлено, что ионизирующее излучение строительных материалов равно 1,5 микрозивертам/час. Допустимый фон составляет 0,2 микрозиверта/час.
«Бывшие в употреблении кирпичи и плиты из Беларуси направлялись транзитом через Литву в Германию», — говорится в сообщении погранслужбы Литвы.
Источником излучения оказался изотоп Радий-226. Тягачом с опасным грузом управлял гражданин Беларуси. Его документы были в порядке.
О происшествии уже проинформировали специалистов центра радиационной безопасности, тягач с опасным грузом возвращен в Беларусь.
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