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21:33 (мск), источник: Sputnik.by

Тягач с радиоактивным грузом пытался въехать в Литву из Беларуси

МИНСК, 1 апр — Sputnik. Инспекторы погранслужбы Литвы не пустили на территорию республики направлявшийся из Беларуси тягач с российскими номерами, груженый радиоактивным использованным строительным материалом, сообщает литовская Служба защиты госграницы.

Источник: Sputnik.by
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Пограничники Трибоньского КПП вечером в субботу получили сигнал о превышении допустимого уровня радиации. При проезде тягача через установленные на КПП ворота для замера ионизирующего излучения было установлено, что ионизирующее излучение строительных материалов равно 1,5 микрозивертам/час. Допустимый фон составляет 0,2 микрозиверта/час.

«Бывшие в употреблении кирпичи и плиты из Беларуси направлялись транзитом через Литву в Германию», — говорится в сообщении погранслужбы Литвы.

Источником излучения оказался изотоп Радий-226. Тягачом с опасным грузом управлял гражданин Беларуси. Его документы были в порядке.

О происшествии уже проинформировали специалистов центра радиационной безопасности, тягач с опасным грузом возвращен в Беларусь.

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