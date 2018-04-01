Тягач с радиоактивным грузом пытался въехать в Литву из Беларуси

Источник: Sputnik.by

Читайте также ГПК рассказал о режиме работы пунктов упрощенного пропуска на Пасху

Пограничники Трибоньского КПП вечером в субботу получили сигнал о превышении допустимого уровня радиации. При проезде тягача через установленные на КПП ворота для замера ионизирующего излучения было установлено, что ионизирующее излучение строительных материалов равно 1,5 микрозивертам/час. Допустимый фон составляет 0,2 микрозиверта/час.

«Бывшие в употреблении кирпичи и плиты из Беларуси направлялись транзитом через Литву в Германию», — говорится в сообщении погранслужбы Литвы.

Источником излучения оказался изотоп Радий-226. Тягачом с опасным грузом управлял гражданин Беларуси. Его документы были в порядке.