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20:05 (мск), источник: РИА Новости

Сигнализацию в кемеровском ТЦ перевели в режим ручного управления

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев в интервью «Российской газете» рассказал, что на момент пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» сигнализация работала в режиме ручного управления.

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«По нашему мнению, сигнализация была переведена в ручное управление и сигнал “пожар” поступил к охраннику на пульт на первый этаж», — сказал он.

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Еникеев пояснил, что если бы сигнализация была включена в автоматическом режиме, то «мгновенно должны были включиться системы дымоудаления, лифты опуститься на первый этаж, все эскалаторы должны были переключиться на спуск, а двери эвакуационных выходов разблокированы».

«Но сигнализация находилась в ручном управлении, а потому охраннику самому нужно было нажимать на пульте кнопки оповещения, отключения лифтов и эскалаторов. Но он этого не сделал и не оповестил МЧС о пожаре», — рассказал он. Еникеев также добавил, что пожарные получили сигнал о тревоге по телефону. Кто именно звонил, он не уточнил.

Он также отметил, что причиной перевода сигнализации в ручной режим могли стать сбои в ее работе. «Я так понимаю, что с 19 марта она начала давать сбои и посылать ложные срабатывания и ее отключили, переведя в ручной режим. Но с точностью сказать это можно будет только, когда будет полностью “снята” информация всех событий с контрольного прибора сигнализации», — пояснил Еникеев.

Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009 год, 153 жертвы).

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16:42 (мск)© Ньюстюб
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