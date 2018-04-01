Опубликовано видео давки в горящем кемеровском ТЦ

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Востриков отмечает, что ранее это видео уже публиковалось, но в обрезанном виде. Пожар начинается в конце первой минуты ролика. Спустя несколько секунд происходит яркая вспышка в игровой комнате.

Вторая часть ролика показывает, как люди покидали торговый центр по пожарной лестнице. На кадрах видно, как посетители толпятся на площадке и вынуждены спускаться медленным шагом с остановками.

Ранее Востриков, получивший доступ к записям с камер ТЦ, публиковал видео начала эвакуации кинотеатров. Камеры запечатлели сотрудницу, открывшую двери залов сразу после известия о пожаре.

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