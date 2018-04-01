Опубликовано видео давки в горящем кемеровском ТЦ

Востриков отмечает, что ранее это видео уже публиковалось, но в обрезанном виде. Пожар начинается в конце первой минуты ролика. Спустя несколько секунд происходит яркая вспышка в игровой комнате.
Вторая часть ролика показывает, как люди покидали торговый центр по пожарной лестнице. На кадрах видно, как посетители толпятся на площадке и вынуждены спускаться медленным шагом с остановками.
Ранее Востриков, получивший доступ к записям с камер ТЦ, публиковал видео начала эвакуации кинотеатров. Камеры запечатлели сотрудницу, открывшую двери залов сразу после известия о пожаре.
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Уголовное дело по факту пожара возбуждено по трем статьям, следователи рассматривают в качестве приоритетной версии неисправность электропроводки. Задержаны семь человек, в том числе ответственные за пожарную безопасность.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.