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21:57 (мск), источник: Newtimes.kz

Экстремальная погода могла стать причиной разрыва трубопровода на «АрселорМиттал Темиртау»

На предприятии «АрселорМиттал Темиртау» назвали предварительные причины аварии, произошедшей в районе конверторного цеха, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz
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«Вечером 31 марта в связи с экстремальными погодными условиями и последующим обледенением в трубопроводе высокого давления создалось повышенное давление, которое привело к разрыву трубопровода, затронув соседний трубопровод сжатого воздуха», — сообщили в пресс-службе АО «АрселорМиттал Темиртау».

Отмечается, что разрыв трубопровода не нанес вреда экологии, ситуация безопасна. В настоящее время темп работы отдельных цехов снижен, и производство работает на пониженных параметрах.

«Проводятся ремонтно-восстановительные работы. Во главе с исполнительным директором АО “АрселорМиттал Темиртау” Вадимом Басиным создана комиссия, которая расследует причины произошедшего», — пояснили на предприятии.

Напомним, вечером 31 марта трубопровод протяженностью в километр обрушился на «АрселорМиттал Темиртау», в результате порыва воздухопровода и азотопровода диаметром 820 мм и 720 мм встали прокатные цеха и некоторые агломашины, во время ЧП никто не пострадал. В восстановительных работах были задействованы работники АМТ, а также четырех подрядных организаций.

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