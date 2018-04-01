Экстремальная погода могла стать причиной разрыва трубопровода на «АрселорМиттал Темиртау»
На предприятии «АрселорМиттал Темиртау» назвали предварительные причины аварии, произошедшей в районе конверторного цеха, передает ИА «NewTimes.kz».
На предприятии «АрселорМиттал Темиртау» назвали предварительные причины аварии, произошедшей в районе конверторного цеха, передает ИА «NewTimes.kz».
«Вечером 31 марта в связи с экстремальными погодными условиями и последующим обледенением в трубопроводе высокого давления создалось повышенное давление, которое привело к разрыву трубопровода, затронув соседний трубопровод сжатого воздуха», — сообщили в
Отмечается, что разрыв трубопровода не нанес вреда экологии, ситуация безопасна. В настоящее время темп работы отдельных цехов снижен, и производство работает на пониженных параметрах.
«Проводятся
Напомним, вечером 31 марта трубопровод протяженностью в километр обрушился на «АрселорМиттал Темиртау», в результате порыва воздухопровода и азотопровода диаметром 820 мм и 720 мм встали прокатные цеха и некоторые агломашины, во время ЧП никто не пострадал. В восстановительных работах были задействованы работники АМТ, а также четырех подрядных организаций.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.