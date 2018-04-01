Экстремальная погода могла стать причиной разрыва трубопровода на «АрселорМиттал Темиртау»

Источник: Newtimes.kz

«Вечером 31 марта в связи с экстремальными погодными условиями и последующим обледенением в трубопроводе высокого давления создалось повышенное давление, которое привело к разрыву трубопровода, затронув соседний трубопровод сжатого воздуха», — сообщили в пресс-службе АО «АрселорМиттал Темиртау».

Отмечается, что разрыв трубопровода не нанес вреда экологии, ситуация безопасна. В настоящее время темп работы отдельных цехов снижен, и производство работает на пониженных параметрах.

«Проводятся ремонтно-восстановительные работы. Во главе с исполнительным директором АО “АрселорМиттал Темиртау” Вадимом Басиным создана комиссия, которая расследует причины произошедшего», — пояснили на предприятии.