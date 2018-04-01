Внедорожник съехал в реку Урал в Атырау

«Такой инцидент действительно имел место на берегу реки Урал в черте областного центра. Водитель, приехав на берег, забыл поставить внедорожник марки “Toyota Land Cruiser 100” на ручной тормоз. В результате он покатился под горку и съехал в реку Урал примерно на 15 метров. В вызволении внедорожника из воды участвовали спасатели Западного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда, которых вызвал сам хозяин машины», — сообщили в ДЧС Атырауской области.