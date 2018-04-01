Внедорожник съехал в реку Урал в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — Внедорожник «Toyota Land Cruiser 100» вызволили из Урала спасатели в Атырау. Видео с места происшествия разместили в социальных сетях, в ДЧС информацию подтвердили, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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