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22:15 (мск), источник: Kazinform

Внедорожник съехал в реку Урал в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — Внедорожник «Toyota Land Cruiser 100» вызволили из Урала спасатели в Атырау. Видео с места происшествия разместили в социальных сетях, в ДЧС информацию подтвердили, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Такой инцидент действительно имел место на берегу реки Урал в черте областного центра. Водитель, приехав на берег, забыл поставить внедорожник марки “Toyota Land Cruiser 100” на ручной тормоз. В результате он покатился под горку и съехал в реку Урал примерно на 15 метров. В вызволении внедорожника из воды участвовали спасатели Западного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда, которых вызвал сам хозяин машины», — сообщили в ДЧС Атырауской области.

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