СК подтвердил возбуждение дела против главного архитектора Дербента

МАХАЧКАЛА, 1 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о халатности возбуждено в Дагестане в отношении исполняющего обязанности начальника отдела по делам архитектуры и градостроительства администрации Дербента Абулферза Ахмедханова, сообщили в воскресенье в региональном управление СК РФ.

По версии следствия, в 2017 году подозреваемый не проверил соответствие представленных документов требованиям градостроительного законодательства РФ и выдал разрешение на ввод четырех многоэтажных домов в эксплуатацию, несмотря на то, что на объектах не были выполнены работы по благоустройству территории, а также не были завершены устройство фасада и внутренние сантехнические работы.