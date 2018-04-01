Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Климкин прокомментировал высылку украинских дипломатов из РФ
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Как семьи отвоевывают кровных детей у суррогатных матерей
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Бразильские ученые выяснили, как кофе влияет на сердце
Свидания в эпоху феминизма: новые правила для мужчинСамый популярный вопрос на мужских форумах: "За что я должен платить на свидании?"
При остановке транзита газа через Украину сложится ЧС – Додон
Минфин ввел налог на бани, сараи и теплицы
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
На Западе готовятся "дать сдачи" России и Китаю – СМИ
РФ ответит Западу рискованными мерами — СМИ
Даша Жукова отдыхает на Сейшелах
44-летняя Королева повеселилась на юбилее Винокура
Бразильские ученые выяснили, как кофе влияет на сердце
Почти половина генетических тестов могут врать
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
1 апреля, источник: ТАСС

СК подтвердил возбуждение дела против главного архитектора Дербента

Абулферза Ахмедханова подозревают в халатности.

Источник: Агентство «Москва»

МАХАЧКАЛА, 1 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о халатности возбуждено в Дагестане в отношении исполняющего обязанности начальника отдела по делам архитектуры и градостроительства администрации Дербента Абулферза Ахмедханова, сообщили в воскресенье в региональном управление СК РФ.

Читайте также
Глава республики обновил состав и структуру правительстваГлава республики обновил состав и структуру правительства

По версии следствия, в 2017 году подозреваемый не проверил соответствие представленных документов требованиям градостроительного законодательства РФ и выдал разрешение на ввод четырех многоэтажных домов в эксплуатацию, несмотря на то, что на объектах не были выполнены работы по благоустройству территории, а также не были завершены устройство фасада и внутренние сантехнические работы.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности начальника отдела по делам архитектуры и градостроительства администрации городского округа “город Дербент”. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (“Халатность”)», — говорится в сообщении.

Противоправные действия подозреваемого повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан, подорвали авторитет государственных и муниципальных органов, отметили в следственном комитете.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Подвалы их особняков были буквально завалены деньгами
Источник: ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, вероятнее всего, подожгли
Сигнализацию в ТЦ перевели в режим ручного управления
На какие районы России может упасть китайская станция
Китай вводит повышенные пошлины на 128 товаров из США
Белоруссия предложила РФ создать единый продовольственный рынок
В США назначили временно исполняющего обязанности госсекретаря
NASA показало спиральную галактику со сверхновой звездой
Спорт
Манчини выиграл в хоккей. Футбол у «Зенита» в Уфе не получался Эту игру было сложно смотреть, лучше про нее читать: «Зенит» забил два при одном моменте, а «Уфу» теперь еще больше хочется видеть в Европе
Авто
Марка Mitsubishi Motors сменит название На протяжении многих лет ведутся ожесточенные споры о правильном транскрибировании названия марки автомобилей Mitsubishi
Hi-Tech
Астрономы создали телескопы, способные поймать свет времен Большого Взрыва С их помощью можно будет зафиксировать реликтовое излучение.
Кино
К юбилею Александра Збруева: 20 лучших фильмов с артистом 31 марта Александру Збруеву исполнилось 80 лет — в честь этой даты «Кино Mail.Ru» предлагает подборку лучших ролей прекрасного актера
Недвижимость
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Снести нельзя оставить: 6 огромных зданий, с которыми пришлось попрощаться
Леди
День дурака: как он запомнился звездам Первое апреля – никому не верю?
Дети
Дмитрий Маликов выбрал странное имя для сына Жена певца сообщила, как пара решила назвать ребенка.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь