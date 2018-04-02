«Сумме» подбирают слагаемые

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В воскресенье продолжались следственные действия по делу совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых, подозреваемых в создании организованного преступного сообщества (ОПС) с целью хищения бюджетных средств. Как стало известно «Ъ», внимание следствия приковано к нескольким контрактам структур группы, наиболее значимыми из которых являются заключенная ОЗК в 2012 году зерновая сделка с украинской компанией и подготовка площадок в Калининграде и Санкт-Петербурге под объекты ЧМ-2018. Версия о том, что миллиардные хищения при осуществлении этих проектов совершались в интересах акционеров «Суммы», у следствия появилась после того, как показания против братьев Магомедовых дали двое бывших управленцев фирм, входящих в группу. Сами бизнесмены факт хищений отвергают.

В воскресенье сотрудники ФСБ и полиции продолжали обыски в рамках уголовного дела, по которому в минувшую субботу Тверским судом Москвы были арестованы совладельцы группы «Сумма» Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также экс-глава компании «Интэкс» Артур Максидов.

В частности, как сообщили в якутском УФСБ, обыск и выемка документов прошли в АО «Якутская топливно-энергетическая компания». Кроме того, источники «Ъ» сообщили, что следственные действия проводились и во Владивостокском морском торговом порту.

Источники «Ъ» сообщили, что ранее в рамках дела была допрошена гендиректор «Суммы» Лейла Маммедзаде, у нее дома прошел обыск. Впрочем, она осталась в ранге свидетеля. Эту информацию «Ъ» подтвердил и представитель госпожи Маммедзаде адвокат Александр Забейда. «Генеральный директор группы “Сумма” Лейла Маммедзаде оказывает всестороннее содействие органам следствия, мы заинтересованы в том, чтобы расследование производилось максимально объективно, — сказал он.— Каких-либо официальных обвинений ей предъявлено не было, мера пресечения ей не избиралась, соответственно, никаких ограничений у нее нет».

По его словам, к заключению контрактов, которые интересуют следствие, она отношения не имела. При этом господин Забейда категорически отказался обсуждать содержание уголовного дела.

«Группа “Сумма” сообщает, что все структуры компании работают в штатном режиме… Генеральный директор группы “Сумма” Лейла Маммедзаде продолжает исполнять свои обязанности и в полном объеме осуществляет оперативное управление. Она, как и председатель совета директоров группы Зиявудин Магомедов, оказывает всестороннее содействие следственным органам», — заявил в воскресенье холдинг.

Как уже сообщал «Ъ», расследование, главными фигурантами которого в итоге стали Зиявудин и Магомед Магомедовы, было начато в 2014 году. С того времени в общей сложности было возбуждено семь уголовных дел о мошенничестве и растрате (ст. 159 и ст. 160 УК РФ), в которых фигурировали компании группы «Сумма» и их сотрудники. Позже они были объединены в одно производство следователем Николаем Будило. Отметим, что господин Будило — один из самых известных сотрудников следственного департамента (СД) МВД: он, в частности, начинал уголовное преследование главы фонда Hermitage Уильяма Браудера и вел дело бывшего владельца БТА-банка Мухтара Аблязова.

Одним из пока наиболее значительных эпизодов дела ОПС стало предполагаемое хищение при подготовке площадки под строительство к ЧМ-2018 стадиона в Калининграде.

В 2013 году компания «Глобалэнергосервис» (ГЭС, входит в «Сумму») выиграла конкурс на создание песчаной подушки площадью 22 га на острове Октябрьский. Проект оказался довольно сложным, но к августу 2014 года работы были завершены и приняты заказчиком. Однако позднее подушка стала деформироваться из-за воздействия подземных вод. Представители ГЭС утверждают, что имела место ошибка в проекте, их позицию подтвердили и судебно-строительные экспертизы. Однако проектировщик подушки — компания «Мостовик» — к этому времени обанкротился, в итоге следствие посчитало выполненные работы некачественными, а выделенные на них деньги — похищенными.

Другой проект, заинтересовавший следствие в 2015 году, — расширение территории петербургского острова Крестовский структурой «Суммы» «Интэкс».

Здесь к ЧМ-2018 планировалось строить станцию метро, автомобильную парковку и зону отдыха, прилегающие к новому стадиону «Зенит-Арена». По данным сайта госзакупок, стоимость контракта составила 2,2 млрд руб. Как утверждают в компании, все работы были выполнены в срок. Подрядчик и заказчик — петербургский Комитет по строительству — подписали соглашение о прекращении обязательств по контракту (за исключением гарантийных) с 25 декабря 2015 года в связи с выполнением работ в полном объеме. Было выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. В 2016 году контракт на 1,7 млрд о благоустройстве участка получило ООО «Леокам». После этого возник конфликт: в октябре 2016 года Смольный зафиксировал, что «работы по берегоукреплению производятся с нарушениями проекта», и позже расторг контракт с «Леокам».

«Интэкс» обвинила «Леокам» в «варварских» методах работы. Строители, в свою очередь, заявили, что в песке отсутствовали некоторые проектные конструкции, что создавало угрозу разрушения строящихся на нем объектов.

Сейчас «Леокам» судится с заказчиком по поводу взаимных претензий в арбитражном суде Санкт-Петербурга. Между тем правоохранители сочли, что намыв территории был проведен с нарушениями, одним из которых стало использование некачественного грунта. В итоге, по мнению правоохранителей, появилась возможность хищения средств. Было возбуждено еще одно дело.

В 2014 году правоохранители также заинтересовались одной из сделок Объединенной зерновой компании (ОЗК), совладельцем которой является группа «Сумма». Поводом стало то обстоятельство, что контрагент ОЗК украинская фирма New Bay прекратила оплаченные заранее поставки в Россию. В ОЗК объясняли случившееся политическими обстоятельствами, однако в «Сумме» пришли к выводу, что поставки были сорваны из-за коррупционных связей между топ-менеджерами двух фирм: руководители «Суммы» написали соответствующие заявления в правоохранительные органы и спецслужбы, поскольку в зерновом контракте были задействованы госсредства. В итоге гендиректор ОЗК был уволен вместе со всей своей командой и службой безопасности, а по факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.

Кроме того, по данным источников «Ъ», в разное время были начаты расследования, в которых фигурировали структуры «Суммы», по фактам махинаций при поставках электротехнического и другого оборудования и проведении работ на подстанции «Василеостровская» в Петербурге, подстанции «Майя» Нерюнгринской ГРЭС, Эльгинского угольного месторождения и калининградского аэропорта Храброво.

Как считают силовики, хищения осуществлялись путем завышения стоимости оборудования и работ или занижения их качества.

Отметим, что до слияния дел в одно производство к руководству группы у следствия претензий не было. Однако после того как расследованием занялся СД МВД, следствие заподозрило, что хищения в филиалах группы компаний на общую сумму не менее 2,5 млрд руб. совершались в интересах ее основного акционера Зиявудина Магомедова. По данным источников «Ъ», получить от фигурантов расследования показания против него долгое время не удавалось — сотрудники структур группы утверждали, что своих акционеров даже и не видели. Как заявили в Тверском суде представители следствия, бизнесмены не хотели говорить правду, поскольку каждый из них пользовался услугами адвокатов, нанятых «Суммой», а кроме того, свидетели опасались Зиявудина Магомедова, построившего свой холдинг по принципу «жесткой иерархической структуры». После того как следствию удалось добиться замены адвокатов, некоторые свидетели и обвиняемые согласились на сотрудничество с полицией. Например, бывший гендиректор ГЭС «расшифровал» псевдоним «ЗГ», постоянно встречавшийся в материалах прослушки разговоров фигурантов дела: по его словам, так называли Зиявудина Гаджиевича (Магомедова.— «Ъ»). Другой свидетель, экс-начальник отдела повышения оперативной эффективности ОЗК, допрошенный буквально за несколько часов до начала заседания Тверского суда, сказал, что получал указания на совершение сомнительных сделок с украинскими партнерами непосредственно от акционера.

Коммерсант заявил, что Зиявудин Магомедов вообще оперативно управлял всем бизнесом холдинга, а его брат Магомед Магомедов якобы «использовал свое политическое влияние» для «прикрытия» деятельности «Суммы».

Эти показания и дали основания следствию для возбуждения дела по ст. 210. «В интересах Зиявудина Магомедова и его семьи действовали десятки юридических и физических лиц в России и за рубежом», — заявил следователь в суде. Причем, по данным источников «Ъ», правоохранители считают, что в деле могут появиться новые эпизоды, а ущерб возрастет в разы.