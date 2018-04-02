«Сумме» подбирают слагаемые
Продолжаются обыски по делу Зиявудина и Магомеда Магомедовых.
Продолжаются обыски по делу Зиявудина и Магомеда Магомедовых.
В воскресенье продолжались следственные действия по делу совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых, подозреваемых в создании организованного преступного сообщества (ОПС) с целью хищения бюджетных средств. Как стало известно «Ъ», внимание следствия приковано к нескольким контрактам структур группы, наиболее значимыми из которых являются заключенная ОЗК в 2012 году зерновая сделка с украинской компанией и подготовка площадок в Калининграде и
В воскресенье сотрудники ФСБ и полиции продолжали обыски в рамках уголовного дела, по которому в минувшую субботу Тверским судом Москвы были арестованы совладельцы группы «Сумма» Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также
Источники «Ъ» сообщили, что ранее в рамках дела была допрошена гендиректор «Суммы» Лейла Маммедзаде, у нее дома прошел обыск. Впрочем, она осталась в ранге свидетеля. Эту информацию «Ъ» подтвердил и представитель госпожи Маммедзаде адвокат Александр Забейда. «Генеральный директор группы “Сумма” Лейла Маммедзаде оказывает всестороннее содействие органам следствия, мы заинтересованы в том, чтобы расследование производилось максимально объективно, — сказал он.—
По его словам, к заключению контрактов, которые интересуют следствие, она отношения не имела. При этом господин Забейда категорически отказался обсуждать содержание уголовного дела.
Как уже сообщал «Ъ», расследование, главными фигурантами которого в итоге стали Зиявудин и Магомед Магомедовы, было начато в 2014 году. С того времени в общей сложности было возбуждено семь уголовных дел о мошенничестве и растрате (ст. 159 и ст. 160 УК РФ), в которых фигурировали компании группы «Сумма» и их сотрудники. Позже они были объединены в одно производство следователем Николаем Будило. Отметим, что господин Будило — один из самых известных сотрудников следственного департамента (СД) МВД: он, в частности, начинал уголовное преследование главы фонда Hermitage Уильяма Браудера и вел дело бывшего владельца
В 2013 году компания «Глобалэнергосервис» (ГЭС, входит в «Сумму») выиграла конкурс на создание песчаной подушки площадью 22 га на острове Октябрьский. Проект оказался довольно сложным, но к августу 2014 года работы были завершены и приняты заказчиком. Однако позднее подушка стала деформироваться
Здесь к ЧМ-2018 планировалось строить станцию метро, автомобильную парковку и зону отдыха, прилегающие к новому стадиону «Зенит-Арена». По данным сайта госзакупок, стоимость контракта составила 2,2 млрд руб. Как утверждают в компании, все работы были выполнены в срок. Подрядчик и заказчик — петербургский Комитет по строительству — подписали соглашение о прекращении обязательств по контракту (за исключением гарантийных) с 25 декабря 2015 года в связи с выполнением работ в полном объеме. Было выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. В 2016 году контракт на 1,7 млрд о благоустройстве участка получило ООО «Леокам». После этого возник конфликт: в октябре 2016 года Смольный зафиксировал, что «работы по берегоукреплению производятся с нарушениями проекта», и позже расторг контракт с «Леокам».
Сейчас «Леокам» судится с заказчиком по поводу взаимных претензий в арбитражном суде
В 2014 году правоохранители также заинтересовались одной из сделок Объединенной зерновой компании (ОЗК), совладельцем которой является группа «Сумма». Поводом стало то обстоятельство, что контрагент ОЗК украинская фирма New Bay прекратила оплаченные заранее поставки в Россию. В ОЗК объясняли случившееся политическими обстоятельствами, однако в «Сумме» пришли к выводу, что поставки были сорваны
Как считают силовики, хищения осуществлялись путем завышения стоимости оборудования и работ или занижения их качества.
Отметим, что до слияния дел в одно производство к руководству группы у следствия претензий не было. Однако после того как расследованием занялся СД МВД, следствие заподозрило, что хищения в филиалах группы компаний на общую сумму не менее 2,5 млрд руб. совершались в интересах ее основного акционера Зиявудина Магомедова. По данным источников «Ъ», получить от фигурантов расследования показания против него долгое время не удавалось — сотрудники структур группы утверждали, что своих акционеров даже и не видели. Как заявили в Тверском суде представители следствия, бизнесмены не хотели говорить правду, поскольку каждый из них пользовался услугами адвокатов, нанятых «Суммой», а кроме того, свидетели опасались Зиявудина Магомедова, построившего свой холдинг по принципу «жесткой иерархической структуры». После того как следствию удалось добиться замены адвокатов, некоторые свидетели и обвиняемые согласились на сотрудничество с полицией. Например, бывший гендиректор ГЭС «расшифровал» псевдоним «ЗГ», постоянно встречавшийся в материалах прослушки разговоров фигурантов дела: по его словам, так называли Зиявудина Гаджиевича (Магомедова.— «Ъ»). Другой свидетель,
Эти показания и дали основания следствию для возбуждения дела по ст. 210. «В интересах Зиявудина Магомедова и его семьи действовали десятки юридических и физических лиц в России и за рубежом», — заявил следователь в суде. Причем, по данным источников «Ъ», правоохранители считают, что в деле могут появиться новые эпизоды, а ущерб возрастет в разы.
В свою очередь, защита господина Магомедова в суде утверждала, что ни одним из подразделений холдинга акционер «Суммы» не управлял. «Все заявленные следствием подозрения в адрес моего клиента построены исключительно на основе рапортов оперативных сотрудников и проведенных ими же мероприятий под названием “наведение справок”, — сказал адвокат Александр Вершинин.— Отмечу, что даже наведенные справки были взяты участниками расследования не из ЕГРЮЛ, а из “Википедии”». Не согласился с высказанными подозрениями и сам Зиявудин Магомедов. Он пояснил суду, что для обеспечения деятельности структур группы тратил свои личные средства. «Какой же смысл мне был воровать самому у себя?» — задал суду риторический вопрос бизнесмен.
Сергей Машкин, Владислав Трифонов, Анна Пушкарская, Санкт-Петербург
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