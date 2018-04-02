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00:11 (мск), источник: РИА Новости

В США произошел крупнейший хакерский взлом данных в истории ритейла

ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости. Группа хакеров украла у клиентов магазинов в США данные пяти миллионов кредитных и дебетовых карт и выставила часть информации на продажу, сообщает компания Gemini Advisory, специализирующаяся на компьютерной безопасности.

Источник: РИА Новости

По данным компании, за преступлением стоит хакерская группа JokerStash, которая на днях объявила о взломе данных и выставила 125 тысяч данных на продажу.

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«В сотрудничестве с несколькими финансовыми организациями мы подтвердили с высокой степенью уверенности, что записи были украдены у клиентов магазинов Saks Fifth Avenue и Lord & Taylor в период с мая 2017 года по настоящее время», — говорится в сообщении.

Большинство пострадавших клиентов магазинов, входящих в структуру канадской компании Hudson’s Bay Co, проживают в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси.

В сообщении также напоминается, что ранее хакеры из упомянутой группы взломали данные клиентов таких сетевых магазинов как Whole Foods, Chipotle, Omni Hotels & Resorts и отелей сети Trump Hotels, основанной в свое время действующим президентом США.

«Нынешняя хакерская атака является одной из самых больших и самых разрушительных, когда-либо поражавших розничные компании», — констатируют эксперты.

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