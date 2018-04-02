В Волгограде случился пожар в здании комитета по делам казачества
Те, кто утром в воскресенье оказался недалеко от «Торгушки», стали свидетелями пожара. Дым валил из двухэтажного желтого здания по улице
Те, кто утром в воскресенье оказался недалеко от «Торгушки», стали свидетелями пожара. Дым валил из двухэтажного желтого здания по улице
Внутри находятся комитет по делам казачества и национальностей, газета «Казачий круг» и ряд других организаций. Где именно произошло возгорание, спасатели не уточняют. На площади пяти метров в небольшом помещении горели вещи. В это воскресенье у большинства обычных обитателей этих кабинетов был выходной. Так что обошлось без эвакуации. А вот, «зрителей», желающих понаблюдать за работой пожарных, собралось много. Но за оцепленную территорию они не заходили.
Причина ЧП пока неизвестна. Ее предстоит выяснить специалистам. В огне никто не пострадал.
Обошлось без жертв и на других пожарах. За сутки, по данным МЧС, сгорели баня, дача, несколько домов. Но людей успели эвакуировать.
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