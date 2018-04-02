В Волгограде случился пожар в здании комитета по делам казачества

Внутри находятся комитет по делам казачества и национальностей, газета «Казачий круг» и ряд других организаций. Где именно произошло возгорание, спасатели не уточняют. На площади пяти метров в небольшом помещении горели вещи. В это воскресенье у большинства обычных обитателей этих кабинетов был выходной. Так что обошлось без эвакуации. А вот, «зрителей», желающих понаблюдать за работой пожарных, собралось много. Но за оцепленную территорию они не заходили.