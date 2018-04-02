Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россияне высмеяли «вернувшуюся домой» американскую ракету
Россия полностью откажется от доллара - американские эксперты
Сын Преснякова и Подольской впервые вышел на сцену
Россия представит "ясное предложение" по "делу Скрипаля"
Бразильские ученые выяснили, как кофе влияет на сердце
Свидания в эпоху феминизма: новые правила для мужчинСамый популярный вопрос на мужских форумах: "За что я должен платить на свидании?"
Разорвал "Кольцо анаконды": Путин сломал план Запада - эксперт
Медведева не сядет за руль «олимпийской» BMW
«Вспомнили, сколько летит ракета до Лондона?»: ответ британцам
Парадоксы отъезда Генконсульства США в Петербурге
СМИ: эксперт рассказал, как в США боятся ответного удара РФ
Узнавшие о торпеде РФ США изменили планы – СМИ
44-летняя Королева повеселилась на юбилее Винокура
Оксану Федорову раскритиковали за неудачный макияж
Бразильские ученые выяснили, как кофе влияет на сердце
Почти половина генетических тестов могут врать
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
09:22 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде случился пожар в здании комитета по делам казачества

Те, кто утром в воскресенье оказался недалеко от «Торгушки», стали свидетелями пожара. Дым валил из двухэтажного желтого здания по улице Рабоче-Крестьянской, 15.

Внутри находятся комитет по делам казачества и национальностей, газета «Казачий круг» и ряд других организаций. Где именно произошло возгорание, спасатели не уточняют. На площади пяти метров в небольшом помещении горели вещи. В это воскресенье у большинства обычных обитателей этих кабинетов был выходной. Так что обошлось без эвакуации. А вот, «зрителей», желающих понаблюдать за работой пожарных, собралось много. Но за оцепленную территорию они не заходили.

Причина ЧП пока неизвестна. Ее предстоит выяснить специалистам. В огне никто не пострадал.

Обошлось без жертв и на других пожарах. За сутки, по данным МЧС, сгорели баня, дача, несколько домов. Но людей успели эвакуировать.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Бой Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном сорвался из-за травмы американца
Александр Овечкин сыграл свой 1000-й матч в НХЛ
СК попросили возбудить дело против Росгвардии в Кемерово
В чем обвиняют дагестанского миллиардера Зиявудина Магомедова
Кто должен отвечать за имущество гостей в отелях
Китай вводит повышенные пошлины на 128 товаров из США
Белоруссия предложила РФ создать единый продовольственный рынок
Полпред президента представил властям Кузбасса врио губернатора
Китайская космическая станция «Тяньгун-1» сгорела в атмосфере
Спорт
Манчини выиграл в хоккей. Футбол у «Зенита» в Уфе не получался Эту игру было сложно смотреть, лучше про нее читать: «Зенит» забил два при одном моменте, а «Уфу» теперь еще больше хочется видеть в Европе
Авто
Марка Mitsubishi Motors сменит название На протяжении многих лет ведутся ожесточенные споры о правильном транскрибировании названия марки автомобилей Mitsubishi
Hi-Tech
Астрономы создали телескопы, способные поймать свет времен Большого Взрыва С их помощью можно будет зафиксировать реликтовое излучение.
Кино
К юбилею Александра Збруева: 20 лучших фильмов с артистом 31 марта Александру Збруеву исполнилось 80 лет — в честь этой даты «Кино Mail.Ru» предлагает подборку лучших ролей прекрасного актера
Недвижимость
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Врач скорой помощи в Саратове заставлял подчиненных строить ему дачу
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Леди
Как им это удается? Звездные мужчины, которые хорошеют с возрастом Джордж Клуни в молодости был похож на цыгана, а Хавьер Бардем выглядел старше, чем сейчас
Дети
Дмитрий Маликов выбрал странное имя для сына Жена певца сообщила, как пара решила назвать ребенка.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь