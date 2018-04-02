«Сумма» сойти
В чем обвиняют дагестанского миллиардера Зиявудина Магомедова, его брата и партнеров.
В чем обвиняют дагестанского миллиардера Зиявудина Магомедова, его брата и партнеров.
Один из самых богатых людей страны — бизнесмен и меценат Зиявудин Магомедов оказался в СИЗО по подозрению в организации преступного сообщества, созданного в целях хищений госсредств. Между тем претензии властей к олигарху спонтанно возникшими не назовешь — почти четыре года тянулись расследования о многомиллионных аферах с бюджетными средствами в отношении дочерних предприятий компании «Сумма», подконтрольной олигарху. Подробности скандала вокруг миллиардера, его родственников и партнеров — в материале iz.ru.
Тяжкое обвинение
События развивались стремительно. 30 марта стало известно об обысках в «Сумме» и других. К тому моменту Зиявудин Магомедов уже был задержан на 48 часов. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники, сотрудники ГУЭБиПК МВД и службы экономической безопасности ФСБ также побывали и в жилище миллиардера и его родственников. Также следственные действия прошли в квартирах некоторых партнеров Магомедова. Позднее МВД официально подтвердило эти данные.
«Следственный департамент МВД России осуществляет предварительное расследование уголовного дела, которое было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения», — сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, отметив, что следственные мероприятия прошли в 25 регионах страны.
По данным нескольких источников, формально обыски прошли в рамках расследования хищения более 752 млн рублей при строительстве «Арены Балтика» в Калининграде — этот объект возводился к чемпионату мира по футболу 2018 года. Фактически же задержание и обыски — финальная стадия разработки, объединяющей несколько преступлений, в причастности к которым подозревают Магомедова и его партнеров. Как утверждает источник «Интерфакса», всего в деле девять подозреваемых.
Обвинения, предъявленные следствием Зиявудину Магомедову, более чем серьезные.
Рекордный залог не состоялся
Эта позиция следствия впервые официально прозвучала в Тверском суде, где решался вопрос об аресте Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда. Там же прозвучала и предварительная сумма ущерба от действий предполагаемых соучастников — 2,5 млрд рублей. Предположительно эта сумма находится на офшорных счетах, местонахождение которых пока не установлено. В ходатайстве следователя говорится, что Зиявудин Магомедов координировал преступные действия, будучи главой коммерческой компании, сообщают «Ведомости».
Из оглашенных во время заседания данных расследования стало понятно, что эпизодов хищений, вменяемых Зиявудину Магомедову, как минимум семь. Якобы в махинациях задействованы дочерние предприятия «Суммы», а всего по делам проходят 209 юридических лиц.
Стало известно на суде и о двух предполагаемых сообщниках Магомедовых — двое из которых скрываются в ОАЭ, а еще двое уже находятся в СИЗО по обвинению в мошеннических действиях.
Защита категорически протестовала против ходатайства о заключении под стражу и пыталась убедить суд в «предположительном характере» подозрений следствия.
«В чем состоит преступление Магомедова? В том, что он занимался коммерческой деятельностью?» — заявил адвокат Александр Вершинин, напомнив собравшимся в зале о том, что российский президент запретил оказывать давление на бизнес.
Следователь настаивал на строгой мере пресечения ввиду того, что Магомедов располагает личным самолетом, а значит, имеет возможность скрыться за границу. Кроме того, он был задержан накануне отлета в Майами (США). Напомнил следователь суду и о неявке Магомедова на допрос в качестве свидетеля по одному из эпизодов.
Защита просила отпустить Зиявудина Магомедова под залог 2,5 млрд рублей (эта сумма ущерба инкриминируется бизнесмену), заявив суду, что на иждивении у подследственного шестеро детей, мать и
То же решение было принято в отношении его брата Магомеда. Он на суде утверждал, что ущерб, возможно, причиненный структурами «Суммы», — обстоятельства, которые «носят экономический характер».
«Если там нанесен ущерб, в первую очередь, естественно, государству, то, конечно, его можно было бы погасить. У нас такие возможности при мобилизации ресурса, наверное, нашлись бы. Я не вижу здесь никаких поводов для уголовных дел», — заявил он в суде. Его также решением суда поместили в СИЗО на два месяца.
Еще один важный фигурант — бывший директор фирмы «Интекс» (тоже «дочка» «Суммы») Артур Максидов был водворен в СИЗО за день до ареста братьев Магомедовых — 30 марта. Ему ставят в вину хищение 670 млн.
Тлевшие дела разгорелись с новой силой
Напомним, дело о хищении 752 млн рублей при строительстве стадиона в Калининграде к мундиалю было возбуждено еще в 2014 году.
Как писало РАСПИ, в 2014 году дочерняя компания группы «Сумма» получила подряд на инженерную подготовку участка под стадион «Арена Балтика» — грунт под сооружением нуждался в укреплении. Заказчиком работ было ГКУ Калининградской области «Региональное управление заказчика капитального строительства». Стоимость контракта составила 850 млн рублей. При реализации проекта заказчик исключил ряд работ.
Победитель тендера использовал 1,6 млн кубометров песка, который, по версии следователей, не соответствовал техническим требованиям. Однако в сентябре 2014 года министр строительства Калининградской области Амир Кушхов и заместитель руководителя управления капитального строительства Калининградской области Сергей Трибунский приняли работы у «Глобалэлектросервиса». По факту завышения стоимости работ полиция возбудила уголовное дело. В конце января Тверской райсуд до 5 мая продлил арест
Стоит упомянуть, что в конце марта «Сумма» раскрыла в отчетности, что ФНС по итогам проверки 7 марта насчитала группе 9,4 млрд рублей недоплаченных налогов и пеней за 2014−2015 годы. Фирма Магомедова собиралась судиться с налоговиками.
Еще один эпизод, имеющий отношение к скандальным задержаниям, касается мошенничества в особо крупном размере, связанного с Новороссийским морским торговым портом (НМТП).
Дела семейные
Зиявудин Магомедов, уроженец Махачкалы, начал предпринимательскую карьеру в 1993 году, когда вместе с двоюродным братом Ахмедом Билаловым основал компанию «Интерфинанс». Ахмед Билалов до сих пор находится в розыске по делу о злоупотреблении полномочиями на посту руководителя ОАО «Курорты Северного Кавказа». По версии следствия, он, в частности, незаконно расходовал средства компании на роскошные поездки за рубеж. А его родной брат Магомед Билалов, также скрывшийся за рубежом, обвиняется в махинациях с выделенными на олимпийские объекты в Сочи деньгами: по данным СК, средства не вкладывались в строительство, а размещались под проценты в банке, после чего выводились через аффилированные компании в виде займов под еще большие проценты. Если в деле Билаловых фигурирует мошенничество с олимпийскими объектами, то в деле Магомедовых, по предварительным данным, есть похожий эпизод со строительством стадиона «Арена Балтика» в Калининграде к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Родной брат Зиявудина Магомедова Магомед, по официальным данным, занимает пост председателя совета директоров компании «Кардо-Альянс». О его карьере, так же как и об активах «Кардо-Альянс», в открытых источниках информации нет. О Зиявудине Магомедове известно намного больше. В разные годы он возглавлял советы директоров ОАО «Транс-Ойл» и «Первой горнорудной компании». В 2010—2012 годах занимал пост представителя РФ в деловом консультативном совете форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество», на эту должность его назначил тогдашний президент России Дмитрий Медведев. Сейчас Магомедов числится среди членов Российского совета по международным делам, входит в состав Совета при президенте по модернизации экономики и инновационному развитию, попечительских советов фонда развития и поддержки дискуссионного клуба «Валдай», фондов поддержки олимпийцев России и Большого театра и др.
Группа «Сумма», совет директоров которой возглавляет
Диаспора миллиардеров
Его актив оценивается в $1,2 млрд. В рейтинге богатейших российских бизнесменов Магомедов на 79-м месте. Выше в обоих списках Forbes поднялись другие уроженцы Дагестана — в частности, Леонид Михельсон с состоянием в $18 млрд и сенатор Сулейман Керимов (французские власти в конце прошлого года предъявили ему обвинение в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, бизнесмен все обвинения отвергает. — Прим. iz.ru) с активом в $6,4 млрд.
На родине Зиявудин Магомедов основал благотворительный фонд «Пери». Как писали региональные СМИ, вместе с братом он влиял на расклад политических сил в родном Дагестане. В начале прошлого года республиканское отделение Пенсионного фонда, например, возглавил Магомед Исаев, якобы представляющий интересы Магомедовых. Исаев в 2011—2013 годах возглавлял представительство «Курортов Северного Кавказа» в Дагестане, которым, напомним, руководил двоюродный брат Магомедовых.
В начале 2018 года, по сведениям «Коммерсанта», появились слухи о масштабной продаже активов «Суммы», которые источники связывали в том числе со сменой руководства республики — назначением на пост врио главы Дагестана
На волне антикоррупционной кампании, по информации СМИ, решил подать в отставку с должности главы Хунзахского района Саид Юсупов. Причиной увольнения называли переход чиновника на новую работу — в компанию «Сумма».
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