«Сумма» сойти

Источник: Агентство «Москва»

Один из самых богатых людей страны — бизнесмен и меценат Зиявудин Магомедов оказался в СИЗО по подозрению в организации преступного сообщества, созданного в целях хищений госсредств. Между тем претензии властей к олигарху спонтанно возникшими не назовешь — почти четыре года тянулись расследования о многомиллионных аферах с бюджетными средствами в отношении дочерних предприятий компании «Сумма», подконтрольной олигарху. Подробности скандала вокруг миллиардера, его родственников и партнеров — в материале iz.ru.

Тяжкое обвинение

События развивались стремительно. 30 марта стало известно об обысках в «Сумме» и других. К тому моменту Зиявудин Магомедов уже был задержан на 48 часов. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники, сотрудники ГУЭБиПК МВД и службы экономической безопасности ФСБ также побывали и в жилище миллиардера и его родственников. Также следственные действия прошли в квартирах некоторых партнеров Магомедова. Позднее МВД официально подтвердило эти данные.

«Следственный департамент МВД России осуществляет предварительное расследование уголовного дела, которое было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения», — сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, отметив, что следственные мероприятия прошли в 25 регионах страны.

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Также в пресс-релизе названы основные подозреваемые — совладельцы группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов и Магомед Магомедов, а также руководитель компании, входящей в группу «Сумма», Артур Максидов.

По данным нескольких источников, формально обыски прошли в рамках расследования хищения более 752 млн рублей при строительстве «Арены Балтика» в Калининграде — этот объект возводился к чемпионату мира по футболу 2018 года. Фактически же задержание и обыски — финальная стадия разработки, объединяющей несколько преступлений, в причастности к которым подозревают Магомедова и его партнеров. Как утверждает источник «Интерфакса», всего в деле девять подозреваемых.

Обвинения, предъявленные следствием Зиявудину Магомедову, более чем серьезные.

Следствие инкриминирует предпринимателю самое тяжкое из преступлений — организацию преступного сообщества (ст. 210 УК РФ).

Рекордный залог не состоялся

Эта позиция следствия впервые официально прозвучала в Тверском суде, где решался вопрос об аресте Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда. Там же прозвучала и предварительная сумма ущерба от действий предполагаемых соучастников — 2,5 млрд рублей. Предположительно эта сумма находится на офшорных счетах, местонахождение которых пока не установлено. В ходатайстве следователя говорится, что Зиявудин Магомедов координировал преступные действия, будучи главой коммерческой компании, сообщают «Ведомости».

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Из оглашенных во время заседания данных расследования стало понятно, что эпизодов хищений, вменяемых Зиявудину Магомедову, как минимум семь. Якобы в махинациях задействованы дочерние предприятия «Суммы», а всего по делам проходят 209 юридических лиц.

Стало известно на суде и о двух предполагаемых сообщниках Магомедовых — двое из которых скрываются в ОАЭ, а еще двое уже находятся в СИЗО по обвинению в мошеннических действиях.

Защита категорически протестовала против ходатайства о заключении под стражу и пыталась убедить суд в «предположительном характере» подозрений следствия.

«В чем состоит преступление Магомедова? В том, что он занимался коммерческой деятельностью?» — заявил адвокат Александр Вершинин, напомнив собравшимся в зале о том, что российский президент запретил оказывать давление на бизнес.

Следователь настаивал на строгой мере пресечения ввиду того, что Магомедов располагает личным самолетом, а значит, имеет возможность скрыться за границу. Кроме того, он был задержан накануне отлета в Майами (США). Напомнил следователь суду и о неявке Магомедова на допрос в качестве свидетеля по одному из эпизодов.

Защита просила отпустить Зиявудина Магомедова под залог 2,5 млрд рублей (эта сумма ущерба инкриминируется бизнесмену), заявив суду, что на иждивении у подследственного шестеро детей, мать и брат-инвалид. Однако суд поддержал ходатайство следствия и поместил подозреваемого в изолятор до 30 мая.

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То же решение было принято в отношении его брата Магомеда. Он на суде утверждал, что ущерб, возможно, причиненный структурами «Суммы», — обстоятельства, которые «носят экономический характер».

«Если там нанесен ущерб, в первую очередь, естественно, государству, то, конечно, его можно было бы погасить. У нас такие возможности при мобилизации ресурса, наверное, нашлись бы. Я не вижу здесь никаких поводов для уголовных дел», — заявил он в суде. Его также решением суда поместили в СИЗО на два месяца.

Еще один важный фигурант — бывший директор фирмы «Интекс» (тоже «дочка» «Суммы») Артур Максидов был водворен в СИЗО за день до ареста братьев Магомедовых — 30 марта. Ему ставят в вину хищение 670 млн.

Тлевшие дела разгорелись с новой силой

Напомним, дело о хищении 752 млн рублей при строительстве стадиона в Калининграде к мундиалю было возбуждено еще в 2014 году.

Как писало РАСПИ, в 2014 году дочерняя компания группы «Сумма» получила подряд на инженерную подготовку участка под стадион «Арена Балтика» — грунт под сооружением нуждался в укреплении. Заказчиком работ было ГКУ Калининградской области «Региональное управление заказчика капитального строительства». Стоимость контракта составила 850 млн рублей. При реализации проекта заказчик исключил ряд работ.

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Победитель тендера использовал 1,6 млн кубометров песка, который, по версии следователей, не соответствовал техническим требованиям. Однако в сентябре 2014 года министр строительства Калининградской области Амир Кушхов и заместитель руководителя управления капитального строительства Калининградской области Сергей Трибунский приняли работы у «Глобалэлектросервиса». По факту завышения стоимости работ полиция возбудила уголовное дело. В конце января Тверской райсуд до 5 мая продлил арест экс-министру строительства Калининградской области Амиру Кушхову, замначальника по строительному контролю объекта Сергею Трибунскому и топ-менеджеру компании «Глобалэлектросервис» Хачиму Эристову. Вероятно, одним из скрывшихся подозреваемых по делу Магомедовых является гендиректор «Глобалэлектросервис» — Эльдар Нагаплов. Есть данные о том, что он находится в ОАЭ.

Стоит упомянуть, что в конце марта «Сумма» раскрыла в отчетности, что ФНС по итогам проверки 7 марта насчитала группе 9,4 млрд рублей недоплаченных налогов и пеней за 2014−2015 годы. Фирма Магомедова собиралась судиться с налоговиками.

Еще один эпизод, имеющий отношение к скандальным задержаниям, касается мошенничества в особо крупном размере, связанного с Новороссийским морским торговым портом (НМТП).

Дела семейные

Зиявудин Магомедов, уроженец Махачкалы, начал предпринимательскую карьеру в 1993 году, когда вместе с двоюродным братом Ахмедом Билаловым основал компанию «Интерфинанс». Ахмед Билалов до сих пор находится в розыске по делу о злоупотреблении полномочиями на посту руководителя ОАО «Курорты Северного Кавказа». По версии следствия, он, в частности, незаконно расходовал средства компании на роскошные поездки за рубеж. А его родной брат Магомед Билалов, также скрывшийся за рубежом, обвиняется в махинациях с выделенными на олимпийские объекты в Сочи деньгами: по данным СК, средства не вкладывались в строительство, а размещались под проценты в банке, после чего выводились через аффилированные компании в виде займов под еще большие проценты. Если в деле Билаловых фигурирует мошенничество с олимпийскими объектами, то в деле Магомедовых, по предварительным данным, есть похожий эпизод со строительством стадиона «Арена Балтика» в Калининграде к чемпионату мира по футболу 2018 года.

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Родной брат Зиявудина Магомедова Магомед, по официальным данным, занимает пост председателя совета директоров компании «Кардо-Альянс». О его карьере, так же как и об активах «Кардо-Альянс», в открытых источниках информации нет. О Зиявудине Магомедове известно намного больше. В разные годы он возглавлял советы директоров ОАО «Транс-Ойл» и «Первой горнорудной компании». В 2010—2012 годах занимал пост представителя РФ в деловом консультативном совете форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество», на эту должность его назначил тогдашний президент России Дмитрий Медведев. Сейчас Магомедов числится среди членов Российского совета по международным делам, входит в состав Совета при президенте по модернизации экономики и инновационному развитию, попечительских советов фонда развития и поддержки дискуссионного клуба «Валдай», фондов поддержки олимпийцев России и Большого театра и др.

Группа «Сумма», совет директоров которой возглавляет Магомедов-младший, была зарегистрирована в Москве 11 лет назад. Выручка компании в 2016-м, согласно информации «СПАРК-Интерфакс», оценивалась более чем в 202,3 млн рублей, ее убыток — в 79 млн. Ее основные активы сосредоточены в транспортно-логистической сфере. «Сумма» владеет 25-процентной долей Новороссийского морского торгового порта, транспортной компанией Fesco, а также «Якутской топливно-энергетической компанией» (свыше 90%) и «Объединенной зерновой компанией» (50% минус одна акция). В ходе судебного заседания, где решался вопрос об аресте, Магомедов говорил о вложениях как раз в последнюю упомянутую компанию. Он утверждает, что направил на развитие «Объединенной зерновой компании» из собственных средств 6 млрд рублей, а 9 млрд инвестировал в строительно-инжиниринговый комплекс: «Странно было бы воровать у самого себя».

Диаспора миллиардеров

В мировом списке миллиардеров 2018 года, составленном Forbes, Зиявудин Магомедов занял 1867-ю строчку.

Его актив оценивается в $1,2 млрд. В рейтинге богатейших российских бизнесменов Магомедов на 79-м месте. Выше в обоих списках Forbes поднялись другие уроженцы Дагестана — в частности, Леонид Михельсон с состоянием в $18 млрд и сенатор Сулейман Керимов (французские власти в конце прошлого года предъявили ему обвинение в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, бизнесмен все обвинения отвергает. — Прим. iz.ru) с активом в $6,4 млрд.

На родине Зиявудин Магомедов основал благотворительный фонд «Пери». Как писали региональные СМИ, вместе с братом он влиял на расклад политических сил в родном Дагестане. В начале прошлого года республиканское отделение Пенсионного фонда, например, возглавил Магомед Исаев, якобы представляющий интересы Магомедовых. Исаев в 2011—2013 годах возглавлял представительство «Курортов Северного Кавказа» в Дагестане, которым, напомним, руководил двоюродный брат Магомедовых.

В начале 2018 года, по сведениям «Коммерсанта», появились слухи о масштабной продаже активов «Суммы», которые источники связывали в том числе со сменой руководства республики — назначением на пост врио главы Дагестана вице-спикера Госдумы Владимира Васильева. При его руководстве началась масштабная чистка в рядах нечистых на руку чиновников: фигурантами уголовных дел стали в том числе врио главы дагестанского правительства Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, министр образования Махабас Шахов и мэр Махачкалы Муса Мусаев. 15 марта Владимир Васильев заявлял, что у него есть «материал как минимум на 100 руководителей о различных нарушениях».