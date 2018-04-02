Гвардейцы ответят за охрану «Зимней вишни»

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Руководство Росгвардии обратилось в Следственный комитет (СК) с намерением привлечь к уголовной ответственности своих сотрудников, которые должны были контролировать охрану ТРЦ «Зимняя вишня» и не допустить на этот объект неквалифицированных сотрудников ЧОПа. Владельцами предприятия оказались дети бывшего начальника областного управления вневедомственной охраны — ныне структурного подразделения Росгвардии.

Директор Росгвардии Виктор Золотов поручил подчиненным направить в Следственный комитет обращение о привлечении к уголовной ответственности сотрудников кемеровского Центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля (ЦЛРРиГК). Как выяснил «Ъ», служебная проверка, проведенная после трагедии в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня» силами центрального аппарата Росгвардии, выявила признаки преступления в действиях сотрудников ЦЛРРиГК, допустивших неподготовленных охранников к работе на объекте массового пребывания граждан.

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В ходе проверки было установлено, что охрана ТРЦ «Зимняя вишня» осуществлялась незаконно, подтвердил «Ъ» советник Золотова Александр Хинштейн.

Частная охранная организация «Центр защиты» не имела права оказывать охранные услуги, предусмотренные договором с ТРЦ. Лицензия ЧОПа не позволяла ему осуществлять охрану объектов массового пребывания граждан, к которым применяются повышенные антитеррористические требования.

«Если бы такой пункт был у них в лицензии, то сотрудникам охранного предприятия пришлось бы проходить специальное обучение навыкам поведения во время чрезвычайной ситуации. Поскольку никакой подготовки охранники не проходили, они оказались не готовы к такой ситуации и повели себя так, как повели, — рассказал господин Хинштейн.— Один из охранников не привел в действие систему оповещения, пояснив затем, что он просто растерялся. Другие не приняли мер к эвакуации посетителей, разблокированию пожарных выходов и действий, направленных на помощь гражданам».



Кроме того, по словам представителя Росгвардии, ЧОП не имел права осуществлять пультовую охрану, а в договоре с ТРЦ был записан приезд групп быстрого реагирования по вызову с помощью тревожной кнопки. Также «Центр защиты» не имел права оказывать услуги консультирования заказчика по вопросам безопасности.

В Росгвардии считают, что сотрудники кемеровского ЦЛРРиГК не могли не знать об этих фактах: любое ЧОП направляет в Росгвардию договоры об оказании услуг по каждому объекту.

Даже не выезжая на место, гвардейцы должны были однозначно понять, что выданная ими же лицензия не позволяет «Центру защиты» взять под охрану ТРЦ.

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Еще 28 марта Заводской суд Кемерово арестовал сотрудника ООО «ЧОП “Центр защиты”», который, по версии следствия, не включил систему экстренного оповещения посетителей при получении сигнала о пожаре. В пятницу стало известно, что охранявшее с февраля 2017 года «Зимнюю вишню» ЧОП «Центр защиты» подало заявление о ликвидации юридического лица, его предшественник — ЧОП ФУЧО — был оштрафован проверяющими Росгвардии на 400 тыс. руб. за нарушения правил использования оружия. Последнее у предприятия уже изъято.

Обе компании были учреждены сыновьями покойного Павла Блинкова, который занимал должность заместителя начальника управления вневедомственной охраны ГУВД по Кемеровской области. Двум братьям Сергею и Петру Блинковым достались три ЧОПа, которыми ранее владел их отец: «Центр защиты», ФУЧО и «Русский стандарт». Эти структуры работали в том числе по госконтрактам с кемеровскими больницами, образовательными учреждениями, городской администрацией, областным департаментом соцзащиты и местным отделением Росреестра.

После принятия Росгвардией решения о проверке двух оставшихся у братьев Блинковых ЧОПов они договорились их ликвидировать. Лицензии предприятий были аннулированы.



«Правовую оценку действиям сотрудников ЦЛРР должны будут дать уже в Следственном комитете. Была ли там коррупционная составляющая или преступная халатность, но в соответствии с поручением президента о привлечении к ответственности виновных по всей цепочке нами была проведена работа в рамках наших полномочий. Это должно быть примером для других наших сотрудников», — объяснил господин Хинштейн.



По его словам, в СК направлены материалы проверки в отношении сотрудников отдела лицензионно-разрешительной работы по городу Кемерово, непосредственно отвечавших за контроль работы ЧОП «Центр защиты». В областном управлении продолжается служебная проверка, по итогам которой будут приняты решения о привлечении к ответственности должностных лиц управления Росгвардии по Кемеровской области.



Жертвами пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» 25 марта стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Помимо охранника, по ходатайству СК, арестованы также директор компании-собственника ТРЦ (ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат») Юлия Богданова, ее технический директор Георгий Соболев, управляющая торгово-развлекательным комплексом (ТРК) Надежда Судденок, руководитель компании «Системный интегратор», подрядчика, ответственного за эксплуатацию противопожарной сигнализации и системы оповещения в ТРК, Игорь Полозиненко и его подчиненный — электромонтер Александр Никитин. Кроме того, суд санкционировал арест бывшего начальника инспекции государственного строительного надзора Танзили Комковой.



Максим Солопов