По дороге из Новосибирска в Барнаул в автоаварии пострадали люди

В Новосибирской области на трассе из Новосибирска в Барнаул произошло столкновения легкового автомобиля и грузовика. Об этом сообщает группа «Инцидент. Новосибирск».

Жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло минувшим вечером, в воскресенье, 1 апреля.

Очевидцы сообщают, что на трассе Р256 «Чуйский тракт» легковой автомобиль вынесло на встречную полосу движения, где он совершил столкновение с небольшим грузовиком. Сообщается, что в результате автоаварии пострадали люди.