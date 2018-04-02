Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Британию заподозрили в причастности к отравлению Скрипаля
«Дипскандал» выходит боком: русский ответ возмутил канадцев
Сын Преснякова и Подольской впервые вышел на сцену
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Диеты в очередной раз назвали вредными для фигуры
Свидания в эпоху феминизма: новые правила для мужчинСамый популярный вопрос на мужских форумах: "За что я должен платить на свидании?"
Разорвал "Кольцо анаконды": Путин сломал план Запада - эксперт
Медведева не сядет за руль «олимпийской» BMW
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
СМИ: в ДНР назвали причину "нездорового интереса" США к Донбассу
Вокс поведала о домогательствах в «Ленинграде»
Даша Жукова отдыхает на Сейшелах
44-летняя Королева повеселилась на юбилее Винокура
Бразильские ученые выяснили, как кофе влияет на сердце
Почти половина генетических тестов могут врать
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
Фоторепортажи
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
1660-летие Гари Олдмана
06:39 (мск), источник: АиФ Новосибирск

По дороге из Новосибирска в Барнаул в автоаварии пострадали люди

Инцидент произошел минувшим вечером, 1 апреля.

В Новосибирской области на трассе из Новосибирска в Барнаул произошло столкновения легкового автомобиля и грузовика. Об этом сообщает группа «Инцидент. Новосибирск».

Жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло минувшим вечером, в воскресенье, 1 апреля.

Очевидцы сообщают, что на трассе Р256 «Чуйский тракт» легковой автомобиль вынесло на встречную полосу движения, где он совершил столкновение с небольшим грузовиком. Сообщается, что в результате автоаварии пострадали люди.

Происшествие случилось за Искитимом, не доезжая Черепаново. На месте ДТП работали сотрудники скорой помощи, а также полицейские. Причины и подробности ДТП выясняются.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Байкал «почистят». Что будет с турбазами у озера?
СК попросили возбудить дело против Росгвардии в Кемерово
В чем обвиняют дагестанского миллиардера Зиявудина Магомедова
Китай вводит повышенные пошлины на 128 товаров из США
Белоруссия предложила РФ создать единый продовольственный рынок
Китайская космическая станция «Тяньгун-1» сгорела в атмосфере
Минобороны успешно испытало новую противоракету
СК подтвердил возбуждение дела против архитектора Дербента
Спорт
Манчини выиграл в хоккей. Футбол у «Зенита» в Уфе не получался Эту игру было сложно смотреть, лучше про нее читать: «Зенит» забил два при одном моменте, а «Уфу» теперь еще больше хочется видеть в Европе
Авто
Марка Mitsubishi Motors сменит название На протяжении многих лет ведутся ожесточенные споры о правильном транскрибировании названия марки автомобилей Mitsubishi
Hi-Tech
Астрономы создали телескопы, способные поймать свет времен Большого Взрыва С их помощью можно будет зафиксировать реликтовое излучение.
Кино
К юбилею Александра Збруева: 20 лучших фильмов с артистом 31 марта Александру Збруеву исполнилось 80 лет — в честь этой даты «Кино Mail.Ru» предлагает подборку лучших ролей прекрасного актера
Недвижимость
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Врач скорой помощи в Саратове заставлял подчиненных строить ему дачу
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Леди
День дурака: как он запомнился звездам Первое апреля – никому не верю?
Дети
Дмитрий Маликов выбрал странное имя для сына Жена певца сообщила, как пара решила назвать ребенка.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь