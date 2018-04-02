В Хабаровске вновь помолятся о жертвах пожара в Кемерово
В понедельник, 2 апреля, верующие дальневосточной столицы помолятся о погибших в торговом центре в городе Кемерово. Заупокойные богослужения пройдут во всех храмах Хабаровской епархии.
В понедельник, 2 апреля, верующие дальневосточной столицы помолятся о погибших в торговом центре в городе Кемерово. Заупокойные богослужения пройдут во всех храмах Хабаровской епархии.
Прошло девять дней с момента гибели людей. В нижнем храме
В Хабаровском крае уже молились о жертвах пожара в Кемерово. Во всех храмах епархии и Петропавловском женском монастыре заупокойные службы по погибшим прошли 27 марта.
Как писало РИА «Восток-Медиа», трагедия произошла 25 марта, по официальным данным, в пожаре погибли 64 человека, ещё десять пострадали. В России объявили общенациональный траур. По всей стране стихийно организуют акции памяти. В Хабаровске с самого утра люди начали приносить игрушки, цветы, воздушные шары и свечи к кинотеатру «Гигант». Вечером там прошёл траурный митинг. Цветы и игрушки также несли и к торговому центру «Южный парк».
После трагедии в Кемерово губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил проверить все места массового пребывания людей в регионе. Спасатели провели тренировки по эвакуации из зданий. Сотрудники
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