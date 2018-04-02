Приморцы, освободившись из тюрьмы, обокрали пенсионерку

В Партизанске сотрудники полиции задержали ранее судимых местных жителей, которые обвиняются в краже, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Партизанску.

В полицию Партизанска поступило сообщение 72-летней местной жительницы, женщина заявила о квартирной краже.

Сотрудники полиции установили, что в дом барачного типа по улице Спортивная, взломав окно, проникли воры. Злоумышленники похитили телевизор и документы.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в дежурные сутки полицейские установили личности и местонахождение подозреваемых. Ими оказались местные жители 38 и 29 лет, которые недавно освободились с мест лишения свободы.

В отделе полиции задержанные дали признательные показания, пояснив, что телевизор похитили для дальнейшей продажи, а вырученные денежные средства потратили по своему усмотрению.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).