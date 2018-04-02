Хулиган «заминировал» дом в Комсомольске-на-Амуре
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В дежурную часть отдела полиции № 1 по Комсомольску обратилась жительница города Юности. Женщина рассказала, что на ее телефон поступил звонок от неизвестного мужчины — тот заявил о взрывчатке, якобы заложенной в многоквартирном доме, в где живет заявительница.
Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого. Во время беседы с полицейскими молодой человек признался, что сделал этот звонок из хулиганских побуждений, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
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