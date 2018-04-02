Хулиган «заминировал» дом в Комсомольске-на-Амуре

В дежурную часть отдела полиции № 1 по Комсомольску обратилась жительница города Юности. Женщина рассказала, что на ее телефон поступил звонок от неизвестного мужчины — тот заявил о взрывчатке, якобы заложенной в многоквартирном доме, в где живет заявительница.