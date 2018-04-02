Пожар уничтожил жилой дом в Приморье

31 марта в 00.08 в пожарно-спасательную службу города Находка поступило сообщение о том, что на улице Угольная горит деревянный частный дом.

В 00.18 на место происшествия прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к тушению. Во время разведки пожарные установили, что в жилом здании горят: крыша и чердачное помещение.

В 00.39 пожар был локализован, в 02.34 — полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 80 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. Объекты, расположенные рядом, от огня не пострадали. Тушили пожар 15 человек личного состава и 4 единицы техники.