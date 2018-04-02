Пожар уничтожил жилой дом в Приморье
В последний день марта приморским пожарным пришлось тушить частный деревянный дом в Находке, об этом DEITA. RU сообщили в
В последний день марта приморским пожарным пришлось тушить частный деревянный дом в Находке, об этом DEITA. RU сообщили в
31 марта в 00.08 в
В 00.18 на место происшествия прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к тушению. Во время разведки пожарные установили, что в жилом здании горят: крыша и чердачное помещение.
В 00.39 пожар был локализован, в 02.34 — полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 80 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. Объекты, расположенные рядом, от огня не пострадали. Тушили пожар 15 человек личного состава и 4 единицы техники.
Ирина Петрова.
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