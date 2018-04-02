Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Климкин прокомментировал высылку украинских дипломатов из РФ
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Как семьи отвоевывают кровных детей у суррогатных матерей
Как правильно торговаться при покупке жилья: лайфхаки
В Швеции изобрели зубную щетку-психолога
Свидания в эпоху феминизма: новые правила для мужчинСамый популярный вопрос на мужских форумах: "За что я должен платить на свидании?"
При остановке транзита газа через Украину сложится ЧС – Додон
Минфин ввел налог на бани, сараи и теплицы
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
СМИ: эксперт рассказал, как в США боятся ответного удара РФ
Узнавшие о торпеде РФ США изменили планы – СМИ
Лера Кудрявцева кардинально сменила имидж
Алеся Кафельникова вернулась к бывшему бойфренду
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Диеты в очередной раз назвали вредными для фигуры
Валерий Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
9 ошибок в оформлении маленькой квартиры
Фоторепортажи
10Скончался Сергей Мавроди
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
04:40 (мск), источник: ДЕЙТА

Пожар уничтожил жилой дом в Приморье

В последний день марта приморским пожарным пришлось тушить частный деревянный дом в Находке, об этом DEITA. RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.

31 марта в 00.08 в пожарно-спасательную службу города Находка поступило сообщение о том, что на улице Угольная горит деревянный частный дом.

В 00.18 на место происшествия прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к тушению. Во время разведки пожарные установили, что в жилом здании горят: крыша и чердачное помещение.

В 00.39 пожар был локализован, в 02.34 — полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 80 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. Объекты, расположенные рядом, от огня не пострадали. Тушили пожар 15 человек личного состава и 4 единицы техники.

Ирина Петрова.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Белоруссия и Приморье: дружба на долгие годы
Приморских синоптиков ждет реформа
СК попросили возбудить дело против Росгвардии в Кемерово
В чем обвиняют дагестанского миллиардера Зиявудина Магомедова
Китайская космическая станция упала в южной части Тихого океана
Китай вводит повышенные пошлины на 128 товаров из США
Белоруссия предложила РФ создать единый продовольственный рынок
Минобороны успешно испытало новую противоракету
СК подтвердил возбуждение дела против архитектора Дербента
Спорт
Манчини выиграл в хоккей. Футбол у «Зенита» в Уфе не получался Эту игру было сложно смотреть, лучше про нее читать: «Зенит» забил два при одном моменте, а «Уфу» теперь еще больше хочется видеть в Европе
Авто
Марка Mitsubishi Motors сменит название На протяжении многих лет ведутся ожесточенные споры о правильном транскрибировании названия марки автомобилей Mitsubishi
Hi-Tech
Астрономы создали телескопы, способные поймать свет времен Большого Взрыва С их помощью можно будет зафиксировать реликтовое излучение.
Кино
К юбилею Александра Збруева: 20 лучших фильмов с артистом 31 марта Александру Збруеву исполнилось 80 лет — в честь этой даты «Кино Mail.Ru» предлагает подборку лучших ролей прекрасного актера
Недвижимость
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Снести нельзя оставить: 6 огромных зданий, с которыми пришлось попрощаться
Леди
День дурака: как он запомнился звездам Первое апреля – никому не верю?
Дети
Дмитрий Маликов выбрал странное имя для сына Жена певца сообщила, как пара решила назвать ребенка.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь