Грузовик врезался в Toyota на улице Писарева в Новосибирске

MAN и Toyota Crown столкнулись на улице Писарева в Новосибирске вечером в воскресенье, 1 апреля. Как сообщается в группе аварийного комиссариата «Автоспас», ДТП произошло у светофора.

— MAN и Toyota двигались друг за другом. Легковой автомобиль остановился на запрещающий сигнал светофора у дома № 80 и почувствовал удар в заднюю часть автомобиля, — рассказывают в аварийном комиссариате.