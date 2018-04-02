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06:42 (мск), источник: Комсомольская правда

Грузовик врезался в Toyota на улице Писарева в Новосибирске

Водитель MAN заглянул в телефон и не успел затормозить.

MAN и Toyota Crown столкнулись на улице Писарева в Новосибирске вечером в воскресенье, 1 апреля. Как сообщается в группе аварийного комиссариата «Автоспас», ДТП произошло у светофора.

— MAN и Toyota двигались друг за другом. Легковой автомобиль остановился на запрещающий сигнал светофора у дома № 80 и почувствовал удар в заднюю часть автомобиля, — рассказывают в аварийном комиссариате.

Водитель грузовика признался, что ненадолго заглянул в телефон и не успел затормозить, что привело к столкновению. Пострадавших в ДТП нет.

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