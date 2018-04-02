МЧС: Сухая трава начала гореть в окрестностях Хабаровска
Крупный пожар произошел на левом берегу Амура в ночь на субботу.
Крупный пожар произошел на левом берегу Амура в ночь на субботу.
За минувшие выходные хабаровские спасатели около 20 раз выезжали тушить возгорания сухой травы в пригороде краевого центра. В
«Сейчас мы следим за пожарной обстановкой в Хабаровске и его окрестностях через сводки термических аномалий, которые поступают в наше ведомство через спутник. Когда мы получаем тревожные данные, на место выезжают наши специалисты. Апрель считается самым ветреным месяцем, поэтому угроза природных пожаров сейчас очень велика. К сожалению, основным виновником этих происшествий остается человек. Так и левый берег, который загорелся в ночь на 31 марта, скорее всего, пострадал
«Пал сухой травы происходит в основном в труднодоступных местах, спрогнозировать его невозможно. “Сухие грозы” могут спровоцировать природный пожар где угодно. При этом Амур пока еще скован тонким льдом, так что добраться до возгорания по воде проблематично», — добавила Екатерина Потворова.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.