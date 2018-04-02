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05:08 (мск), источник: Губерния онлайн

МЧС: Сухая трава начала гореть в окрестностях Хабаровска

Крупный пожар произошел на левом берегу Амура в ночь на субботу.

Источник: Reuters

За минувшие выходные хабаровские спасатели около 20 раз выезжали тушить возгорания сухой травы в пригороде краевого центра. В пресс-службе главного управления МЧС по региону корреспонденту портала «Губерния» рассказали, что во время крупного пожара на левом берегу Амура, который произошел в ночь на субботу и напугал хабаровчан своим масштабом, никто не пострадал.

«Сейчас мы следим за пожарной обстановкой в Хабаровске и его окрестностях через сводки термических аномалий, которые поступают в наше ведомство через спутник. Когда мы получаем тревожные данные, на место выезжают наши специалисты. Апрель считается самым ветреным месяцем, поэтому угроза природных пожаров сейчас очень велика. К сожалению, основным виновником этих происшествий остается человек. Так и левый берег, который загорелся в ночь на 31 марта, скорее всего, пострадал из-за неосторожного обращения с огнем. Ролики и фото этого пожара сразу появились в соцсетях. Пламя на фоне черного неба выглядит впечатляюще, но фактически ни постройки населенных пунктов, ни их жители не пострадали», — сообщила пресс-секретарь краевого управления МЧС Екатерина Потворова.

Ситуация с пожарами осложняется тем, что до мест возгорания сложно добраться.

«Пал сухой травы происходит в основном в труднодоступных местах, спрогнозировать его невозможно. “Сухие грозы” могут спровоцировать природный пожар где угодно. При этом Амур пока еще скован тонким льдом, так что добраться до возгорания по воде проблематично», — добавила Екатерина Потворова.

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МЧС: Сухая трава начала гореть в окрестностях Хабаровска
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