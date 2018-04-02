МЧС: Сухая трава начала гореть в окрестностях Хабаровска

За минувшие выходные хабаровские спасатели около 20 раз выезжали тушить возгорания сухой травы в пригороде краевого центра. В пресс-службе главного управления МЧС по региону корреспонденту портала «Губерния» рассказали, что во время крупного пожара на левом берегу Амура, который произошел в ночь на субботу и напугал хабаровчан своим масштабом, никто не пострадал.

«Сейчас мы следим за пожарной обстановкой в Хабаровске и его окрестностях через сводки термических аномалий, которые поступают в наше ведомство через спутник. Когда мы получаем тревожные данные, на место выезжают наши специалисты. Апрель считается самым ветреным месяцем, поэтому угроза природных пожаров сейчас очень велика. К сожалению, основным виновником этих происшествий остается человек. Так и левый берег, который загорелся в ночь на 31 марта, скорее всего, пострадал из-за неосторожного обращения с огнем. Ролики и фото этого пожара сразу появились в соцсетях. Пламя на фоне черного неба выглядит впечатляюще, но фактически ни постройки населенных пунктов, ни их жители не пострадали», — сообщила пресс-секретарь краевого управления МЧС Екатерина Потворова.