Спасатели помогли сломавшему ногу туристу на «Столбах»

Как сказано в сводке КГКУ «Спасатель», прибывшие специалисты выявили у мужчины перелом голеностопа и наложили ему шину.

Кроме того, добавляют спасатели, на территории заповедника помощь понадобилась и другому туристу с менее серьезной трамвай — рваной раной большого пальца руки.