Спасатели помогли сломавшему ногу туристу на «Столбах»
Накануне в Красноярске в районе 1-го «Столба» турист повредил ногу и не смог самостоятельно передвигаться. Он вызвал помощь.
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Накануне в Красноярске в районе 1-го «Столба» турист повредил ногу и не смог самостоятельно передвигаться. Он вызвал помощь.
Как сказано в сводке КГКУ «Спасатель», прибывшие специалисты выявили у мужчины перелом голеностопа и наложили ему шину.
Кроме того, добавляют спасатели, на территории заповедника помощь понадобилась и другому туристу с менее серьезной трамвай — рваной раной большого пальца руки.
Напомним, ранее в Красноярске спасатели обследовали Енисей
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