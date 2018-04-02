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07:06 (мск), источник: АиФ Прикамье

Соцсети: в центре Перми столкнулись два автобуса

Пострадавших нет.

Вечером в воскресенье, 1 апреля, в центре Перми произошло ДТП. Как сообщают в социальных сетях очевидцы аварии, на остановке «Центральный рынок» автобус № 42 двигаясь задним ходом, въехал в автобус 36 маршрута.

ДТП произошло примерно в 21 час 10 минут.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

Напомним, 27 марта на улице Ленина в Перми произошло столкновение двух иномарок и автобуса. А 28 марта в центре города автобус сбил пожилую женщину.

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