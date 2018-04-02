Соцсети: в центре Перми столкнулись два автобуса
Пострадавших нет.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Пострадавших нет.
Вечером в воскресенье, 1 апреля, в центре Перми произошло ДТП. Как сообщают в социальных сетях очевидцы аварии, на остановке «Центральный рынок» автобус № 42 двигаясь задним ходом, въехал в автобус 36 маршрута.
ДТП произошло примерно в 21 час 10 минут.
По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.
Напомним, 27 марта на улице Ленина в Перми произошло столкновение двух иномарок и автобуса. А 28 марта в центре города автобус сбил пожилую женщину.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.