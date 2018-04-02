В центральном Приморье сгорело здание школы (видео)
В селе Достоевка сгорела школа.
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В селе Достоевка сгорела школа.
В селе Достоевка Яковлевского района в центральном Приморье сгорела здание школа. Об этом сообщают подписчики WhatsApp «Вести:Приморье».
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