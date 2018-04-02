В Омске в жилом доме произошел пожар

Сигнал о пожаре в жилом доме в Советском округе поступил на пульт дежурного МЧС вчера, 1 апреля, в 17:30. На место ЧП выехали четыре пожарные машины и 16 спасателей.

На месте пожара работало два звена газодымозащитной службы. Спасатели смогли вывести из опасной зоны семь человек.