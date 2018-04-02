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07:06 (мск), источник: Om1.ru

В Омске в жилом доме произошел пожар

Пожарные сумели спасти семерых человек.

Сигнал о пожаре в жилом доме в Советском округе поступил на пульт дежурного МЧС вчера, 1 апреля, в 17:30. На место ЧП выехали четыре пожарные машины и 16 спасателей.

На месте пожара работало два звена газодымозащитной службы. Спасатели смогли вывести из опасной зоны семь человек.

Пожар удалось локализовать уже через 15 минут после приезда пожарных. Полностью ликвидировать возгорание спасатели смогли только через час — в 18:30.

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