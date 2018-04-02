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05:49 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Полиция изъяла у жителя Комсомольска-на-Амуре автомат с патронами

28-летний горожанин заявил, что нашёл оружие в пакете за гаражами.

Полицейские Комсомольска-на-Амуре обнаружили и изъяли у 28-летнего местного жителя автомат Калашникова с 22 патронами. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе регионального управления МВД России, оружие и боеприпасы гражданин хранил в тайнике в собственном доме.

 — Экспертиза показала, что изъятый у обвиняемого предмет является огнестрельным автоматом Калашникова, — отметили в пресс-службе краевого УМВД. — Гражданин заявил, что оружие и патроны он нашёл в черте города за гаражами в пластиковом пакете. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение оружия», за это преступление УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до четырёх лет. Обвиняемый подписал обязательство о явке.

Ранее незаконный арсенал был изъят у 50-летнего житель села Пушкино Бикинского района, гражданин хранил в своей квартире четыре самодельные винтовки и около 300 патронов различного калибра.

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