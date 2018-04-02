Полиция изъяла у жителя Комсомольска-на-Амуре автомат с патронами
28-летний горожанин заявил, что нашёл оружие в пакете за гаражами.
28-летний горожанин заявил, что нашёл оружие в пакете за гаражами.
Полицейские
— Экспертиза показала, что изъятый у обвиняемого предмет является огнестрельным автоматом Калашникова, — отметили в
Ранее незаконный арсенал был изъят у 50-летнего житель села Пушкино Бикинского района, гражданин хранил в своей квартире четыре самодельные винтовки и около 300 патронов различного калибра.
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