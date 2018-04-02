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05:53 (мск), источник: Комсомольская правда

Хабаровчанин пытался похитить сжиженный газ, а в итоге едва не погиб

В багажнике его машины взорвался баллон с голубым топливом.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае под суд отправится 38-летний местный житель, который пытался похитить газ из газорезервуарной установки. Мужчина раньше работать слесарем в ОАО «Хабаровсккрайгаз», поэтому знал как все устроено, как подключиться к установке и заправить баллоны.

В феврале этого года он из подручных материалов соорудил в своем гараже распределительное устройство, купил в магазине шесть газовых баллонов и резинотканевый рукав — все необходимое для операции по похищению газа. В марте бывший слесарь погрузил все это в свою машину и поехал на дело.

— Дождавшись, когда под утро на улице не стало прохожих и проезжающих машин, употребляя при этом спиртное, он при помощи рукава и самодельного распределительного устройства соединил краны газопровода с находящимися в багажнике 6 газовыми баллонами, повернул кран и начал заполнять газом баллоны. Но что-то пошло не так, и по непонятным причинам газ загорелся, огонь перекинулся на багажник машины. Мужчина перекрыл краны подачи газа, сел за руль и попытался отогнать автомобиль подальше от газорезервуарной установки, однако не справился с управлением и врезался в столб, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Когда обвиняемый вышел из машины, он увидел, что приехали сотрудники МЧС, которых вызвали жильцы дома напротив. Спасатели уже приступили к тушению возгорания. А через несколько минут один из баллонов, находящихся в багажнике машины, взорвался. Если бы мужчина довел дело до конца, то ущерб АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» превысил бы 6 тысяч рублей.

Свою вину мужчина признал еще на этапе следствия. Уголовное дело по данному факту правоохранители передали в суд. Мужчине грозит до 4,5 лет лишения свободы.

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