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07:16 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Мать погибшей в крушении АН-168 сибирячки не может похоронить дочь

Причиной женщина назвала слишком долгую работу экспертов, об этом Анна Толмасова сообщила на своей странице в «Instagram».

Мать погибшей в крушении АН-168 сибирячки не может похоронить дочь, об этом Анна Толмасова сообщила на своей странице в «Instagram».

По словам женщины, причиной стала слишком долгая работа экспертов.

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«Я — мама Толмасовой Дарьи, летевшей 11 февраля на самолете Ан-148, потерпевшего крушение в Раменском районе. Сегодня 1 апреля, со дня трагедии прошло 48 дней и мы, близкие погибших, до сих пор не можем похоронить своих родных. Изначально, были оговорены все сроки, было сказано ожидать максимально до 3 месяцев, потом время ожидания увеличилось до 4−5 месяцев, последние сроки которые дают до года. Местные следователи молчат, ссылаясь на Москву. В Москве так же молчат», — рассказала Анна Толмасова.

Во время загрузки произошла ошибка.

Женщина утверждает, что за полтора месяца выполнено всего 25% процентов генетических экспертиз.

«После трагедии обещали, что будет работать 150 экспертов, по факту работает всего 9! Неужели в нашей стране так сложно найти рабочие силы, которые оперативно и максимально быстро все сделают?», — добавила Анна Толмасова.

Напомним, авиакатастрофа произошла в Раменском районе Московской области 11 февраля. Самолет Ан-148, выполнявший рейс Домодедово — Орск, потерпел крушение вблизи поселка Степановское. На борту находился 71 человек, в том числе 6 членов экипажа. К ликвидации последствий происшествия было привлечено более 400 человек и свыше 70 единиц техники, в том числе от МЧС России — более 350 человек и 60 единиц техники.

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