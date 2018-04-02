Мать погибшей в крушении АН-168 сибирячки не может похоронить дочь, об этом Анна Толмасова сообщила на своей странице в «Instagram».

По словам женщины, причиной стала слишком долгая работа экспертов.

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«Я — мама Толмасовой Дарьи, летевшей 11 февраля на самолете Ан-148, потерпевшего крушение в Раменском районе. Сегодня 1 апреля, со дня трагедии прошло 48 дней и мы, близкие погибших, до сих пор не можем похоронить своих родных. Изначально, были оговорены все сроки, было сказано ожидать максимально до 3 месяцев, потом время ожидания увеличилось до 4−5 месяцев, последние сроки которые дают до года. Местные следователи молчат, ссылаясь на Москву. В Москве так же молчат», — рассказала Анна Толмасова.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BhBdPt2HeD5/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BhBdPt2HeD5/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">https://www.change.org/p/президент-рф-расследование-по-делу-крушения-ан-148»</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Допис, поширений <a href="https://www.instagram.com/tolmasova_anna/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Анна Толмасова</a> (@tolmasova_anna) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-01T09:27:03+00:00">1 Кві 2018 р. о 2:27 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Женщина утверждает, что за полтора месяца выполнено всего 25% процентов генетических экспертиз.

«После трагедии обещали, что будет работать 150 экспертов, по факту работает всего 9! Неужели в нашей стране так сложно найти рабочие силы, которые оперативно и максимально быстро все сделают?», — добавила Анна Толмасова.